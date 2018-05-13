Василий Ломаченко: Нокдаун? Это был лучший удар Линареса, спасибо за урок в боксе

Василий Ломаченко в Нью-Йорке нокаутировал в десятом раунде Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира в третьей весовой категории – в легком весе. Пояс WBA украинский боксер получил сразу после поединка. Видео нокаута Ломаченко – Линарес: Василий провел серию ударов в голову и завершил силовым ударом по печени.

Бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. После боя украинец поблагодарил своего соперника за этот "урок". Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте.

"Я счастлив, очень счастлив. Я хочу сказать спасибо всем болельщикам, хочу сказать спасибо Хорхе Линаресу. Он великий боксер и он дал мне еще один урок в боксе. Нокдаун в шестом раунде? Это был его лучший удар. Я знал про этот удар в его арсенале, но он был действительно хорош. Я думал про последние три раунда и я готовился хорошо их провести. У меня было задание от отца – работать по корпусу и я сделал это", – сказал Ломаченко.

Сразу после боя появились записки судей боя Ломаченко – Линарес: все три боковых рефери посчитали разный результат! Первый дал ничью 85:85, второй – победу Линареса со счетом 86:84, третий – победу Ломаченко со счетом 86:84. Таким образом, на момент остановки бой в записках судей была ничья.