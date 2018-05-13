Василий Ломаченко: Соперники увидели, что я тоже человек и бываю в нокдауне

12 мая в США состоялся бой Василий Ломаченко – Хорхе Линарес. Украинский боксер дебютировал в новой для себя весовой категории и сразу победил лидера этого дивизиона. Бой завершился в десятом раунде, когда Ломаченко ударом по корпусу нокаутировал своего соперника. Линарес не смог встать до окончания отсчета рефери. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес доступно на нашем сайте.

Ломаченко в комментарии отметил, что после его нокдауна в бою с Линаресом желающих встретиться с ним на ринге будет больше. "После того как я побывал в нокдауне, желающих встретиться со мной будет намного больше. Они увидели, что я тоже человек и тоже бываю в нокдауне. Я облегчил работу своей промоутерской компании в плане поиска соперника", – сказал Ломаченко.

Напомним, что бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте. Этот нокдаун стал для Ломаченко первым в профессиональной карьере.

Отметим, что после боя с Линаресом глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующий бой Ломаченко проведет 25 августа против чемпиона WBO в легком весе Раймундо Бельтрана.