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Вдова боксера: "Врач сказал: "Он сейчас умрет". Мне поставили стул, я видела его последнее дыхание"

Сегодня, 13:08

Супруга Максима Дадашева надеялась на чудо, но врачи сказали, что нет ни одного шанса, что он виживет

Максим Дадашев

Максим Дадашев / Фото: Getty Images

Вдова российского боксера Максима Дадашева, погибшего после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, Елизавета рассказала о том, как прошли последние секунды жизни спортсмена. Дадашев 19 июля в США проиграл Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось.

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"Я надеялась на чудо, молилась – рассказала Елизавета Дадашева в эфире "Матч-ТВ". – Чтобы хоть инвалидом, хоть как, но он был бы жив. А потом врачи сказали, что нет ни одного шанса. Даже одного на миллиард? Даже его не было. У меня в тот момент просто весь мир рухнул. Я такого кошмара не видела никогда. Самый любимый человек на свете лежит на койке, а из него проводов и трубок пятнадцать.

Смотрела на эти аппараты, увидела, что кровяное давление пошло вниз. Совершал обход врач, и он сказал: "Он сейчас умрет". Мне поставили стул прямо у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни.

Матиас отказался от гонорара? Нет, это пиар-ход. Люди, которые организовывают бои, должны более профессионально к этому относиться. Если боксер говорит, что с ним все хорошо – это ничего не значит. Мы очень любим кровь и зрелища, бой не останавливали, чтобы люди продолжали смотреть. Пока идет расследование, я не могу разглашать многие моменты. Но хочу сказать одно: я добьюсь того, чтобы все виновные понесли наказание".

Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

Алина Шатерникова – о промоутерах бокса  и второй работе боксеров:

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бокс боксер Максим Дадашев

Источник: СЭ

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