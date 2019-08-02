Виктор Постол / Фото: Федерация бокса Украины

Виктор Постол снова претендует на титул: он может провести бой с чемпионом WBC и WBO https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB 2019-08-02T11:19:52+03:00 Бокс Украинец является обязательным претендентом по линии Всемирного боксерского совета

Как сообщил промоутер Боб Арум, чемпион мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) следующий бой проведет против одного из двух соперников – 35-летнего украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО), либо англичанина Джека Кэттеролла (24-0, 13 КО).

"У него две обязаловки: одна по линии Всемирной боксерской организации (WBO), другая – Всемирного боксерского совета (WBC). Одна – с Постолом, а по другой линии ждет Кэттеролл. Этим организациям придется решить между собой, кто первый. Наш план такой, что после одной обязательной защиты он попросит другую организацию об отсрочке ради очередной унификации", – пояснил промоутер.

В предыдущем поединке Виктор Постол одержал победу над французом Мохамедом Мимуном и получил звание официального претендента на пояс WBC. По итогам боя судьи вынесли единогласный вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

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Ранее мы писали, что Сауль Альварес лишен пояса IBF, титул в супербою разыграют Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин. Украинский боксер вновь будет бороться за чемпионский титул, который ему не позволил завоевать Дэниэл Джейкобс.

Также вчера два украинца нокаутировали своих соперников во время боксерского шоу в США. Евгений Хитров и Иван Голуб остановили соперников ударами по корпусу.

В гостях "Сегодня" побывал Денис Беринчик:

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