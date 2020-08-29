"Виртуоз дерунов и охранник в Броварах": топ-7 фактов о претенденте на два пояса Постоле

В ночь с 29-го на 30 августа бывший украинский чемпион WBC Виктор Постол выйдет в ринг MGM Grand в Лас-Вегасе, чтобы отобрать пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе у американца Хосе Рамиреса. На нашем сайте пройдет онлайн Постол – Рамирес, а пока мы собрали ТОП-7 интересных фактов про нашего "Айсмена". Кстати, прозвище Виктор получил благодаря "ледяному" спокойствию: он никогда не переживает и подходит ко всему с холодной головой.

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Виктор Постол / Фото: Getty Images

1. "Народный чемпион". В 2015 году Виктор Постол завоевал вакантный титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе, нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе. Он стал 9-м украинским чемпионом мира по профибоксу, но был назван первым "народным": открытый, не напонтованый парень из маленького поселка, который раньше пас коров и даже умел их доить. Пять лет назад, помимо обычных болельщиков, встречать Виктора из США приехала чуть ли не вся Великая Дымерка, где родился боец и прожил большую часть жизни. "Кличко так не встречают, как встречают Постола", – слышалось тогда в толпе в аэропорту.

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2. Зарабатывал рейдерством. Со свойственной ему откровенностью Виктор рассказал об использовании своих навыков вне спорта: "Все знают эти рейдерские захваты. Когда молодым был, да, в некоторых я тоже участвовал, не буду скрывать. Опять же, когда молодым был. Просто деньги зарабатывал".

Виктор Постол / Фото: Федерация бокса Украины

3. Охранник в Броварах. После не самой яркой любительской карьеры Постола не ждали в профессиональном боксе. Как рассказал Виктор в разговоре с Зе Интервьюер, он работал охранником в ТРЦ в Броварах:

"Боулинг, картинг, на игровых отделах. Хорошая зарплата была, сутки через трое смены. Где-то год я не тренировался. Потом стал снова немного тренироваться, совмещая с работой. Со временем мой друг предложил подраться в Боснии и Герцеговине. Мы подписали менеджерский договор на два боя – и я выиграл их без особой подготовки".

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Вот после этого Постол и решил вернуться на ринг. В 2007 году он подписал контракт с компанией Степана Черновецкого Elite Boxing Promotion.

Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

4. Все началось с дискотеки. 36-летний Постол – однолюб. Со своей женой Ольгой они вместе уже 19 лет, воспитывают двоих сыновей, которым летом исполнилось 4 года. "Начали встречаться, когда мне было 13 лет, а Вите – 17. Родители сначала не одобряли, потому что я была маленькой, еще в школу ходила. Но потом они увидели, что Витя серьезный парень и у него серьезные намерения", – рассказывала нам Ольга.

"Познакомились в клубе на дискотеке, – признался Постол. – Я пару раз пригласил Олю танцевать, а потом спросил, можно ли провести ее домой. Она что-то ответила, но из-за громкой музыки я не услышал. При этом она вроде бы махнула головой, и я подумал, что нет. Ну, закончилась дискотека, я стою, с ребятами общаюсь. Вижу, что она тоже стоит с девчонками и не уходит. А потом подходит и говорит: "Ты меня ведешь домой или нет?".

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5. Бой с тенью Микки Рурка. В 2016 году в статусе чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол провел спарринг со знаменитым голливудским актером Микки Рурком. На тот момент Рурку исполнилось 63 года, но он не был новичком в боксе. В начале 90-х актер провел восемь поединков на профи-ринге – 6 побед и 2 ничьи. А потом вернулся в ринг в конце 2014 года в Москве и выиграл во втором раунде нокаутом у бездомного американца Эллиота Сеймура.

6. Молитесь за Украину. Виктор очень любит Украину и не представляет, что может жить где-то еще. И этой любовью он заражает окружающих. В 2015 году на чемпионский поединок с Матиссе вся команда Постола во главе с легендарным тренером Мэнни Пакьяо, Фредди Роучем, вышла в футболках с надписью: "Pray for Ukraine" ("Молитесь за Украину").

А когда СМИ распространили информацию, что один из российских промоутеров намерен организовать в РФ объединительный поединок украинца с местным чемпионом IBF Эдуардом Трояновским, Постол заявил: "Не буду боксировать в России – это точно".

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7. От дерунов до охоты. Как ранее нам признавался боксер, любимое место в доме – кухня: "Потому что я люблю покушать". Но помимо этого Постол любит и готовить. "Коронное блюдо у Вити – деруны: так, как он их жарит, так никто не умеет. И торты он любит: и печь, и кушать, – открыла тайну сестра Ольги. Кстати, раньше перед боем в семье Постолов была традиция печь торт "Муравейник"... Также боксер – заядлый рыбак: "Рыбу всегда чищу сам. И супругу с собой на рыбалку беру. Понравилась мне и охота".

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Напомним, что это уже третья попытка провести этот многострадальный бой. Изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

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