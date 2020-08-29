"Постолу нужно быть умнее Рамиреса": как украинец выиграет чемпионский бой

Известный тренер Фредди Роуч высказал свое мнение о поединке подопечного против чемпиона WBC и WBO

Известный тренер Фредди Роуч, который много лет готовит легендарного Мэнни Пакьяо, а последнее время сотрудничает с украинцем Виктором Постолом, высказал свое мнение о поединке его подопечного против чемпиона WBC и WBO Хосе Рамиреса в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Накануне Постол и Рамирес взвесились перед боем 29 августа.

"Чтобы выиграть бой, нам нужно просто перебоксировать его, быть умнее. Вот и все. Так что этот бой: боксер против ударника. Постол – боксер, так мы и будем проводить поединок. Мы перебоксируем Рамиреса. С Тейлором Постол выдал очень хороший бой. Я очень высоко ставлю Джоша, потому что он побил нескольких моих бывших боксеров. Тейлор – очень хороший боксер. Думаю, Постол выдал хороший поединок с ним. Такое же выступление я хочу увидеть от него и в этом поединке", – сказал Роуч BoxingScene.

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Фредди Роуч / Фото: Instagram

Напомним, что это уже третья попытка провести этот многострадальный бой. изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

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Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса.

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