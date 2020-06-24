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Виталий против Владимира: "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче

24 июня, 15:27

Олег Люлька Олег Люлька

Авторитетный портал SportBible назвал Виталия элитным супертяжем, а Владимира - переоцененным

Авторитетный спортивный ресурс SportBible дал свой ответ на вопрос, кто же из братьев Кличко, уже завершивших свою боксерскую карьеру, был лучше – Виталий или Владимир. Эксперты издания составили рейтинг современных чемпионов в супертяжелом весе, распределив их по секциям от "лучших за все время" – до "не боксеров".

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При этом Владимир Кличко у аналитиков SportBible попал в раздел "переоцененных боксеров" вместе с Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем. Тогда как Виталий Кличко оказался на ступень выше в категории "элитных боксеров", где ему составили компанию Тайсон Фьюри и Риддик Боу.

Владимир и Виталий Кличко

Владимир и Виталий Кличко / Фото: AFP

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Рейтинг чемпионов-супертяжей по версии SportBible

  • Лучшие за все время: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший
  • Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу
  • Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй
  • Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер
  • Средние: Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев
  • Ужасные: Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде
  • Не боксеры: Чарльз Мартин, Брюс Сэлдон

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Ранее мы писали, что братья Кличко снова объединились в Киеве и померились силами в армрестлинге. Владимир показал фотографию своего "противостояния" с Виталием на природе.

Кстати, недавно Владимир Кличко вернулся на ринг и провел кулачный бой,но ни разу не ударил соперника. Украинец помогает легендарному американцу Эвандеру Холифилду набрать форму для возвращения в спорт.

Смотрите, как Владимир Кличко тренируется на ринге с американцем Эвандером Холифилдом

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Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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боксеры Виталий Кличко Владимир Кличко рейтинг боксеров

Источники: ua.tribuna.com , sportbible

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