Виталий против Владимира: "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче

Авторитетный спортивный ресурс SportBible дал свой ответ на вопрос, кто же из братьев Кличко, уже завершивших свою боксерскую карьеру, был лучше – Виталий или Владимир. Эксперты издания составили рейтинг современных чемпионов в супертяжелом весе, распределив их по секциям от "лучших за все время" – до "не боксеров".
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При этом Владимир Кличко у аналитиков SportBible попал в раздел "переоцененных боксеров" вместе с Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем. Тогда как Виталий Кличко оказался на ступень выше в категории "элитных боксеров", где ему составили компанию Тайсон Фьюри и Риддик Боу.
Рейтинг чемпионов-супертяжей по версии SportBible
- Лучшие за все время: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший
- Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу
- Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй
- Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер
- Средние: Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев
- Ужасные: Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде
- Не боксеры: Чарльз Мартин, Брюс Сэлдон
Ранее мы писали, что братья Кличко снова объединились в Киеве и померились силами в армрестлинге. Владимир показал фотографию своего "противостояния" с Виталием на природе.
Кстати, недавно Владимир Кличко вернулся на ринг и провел кулачный бой,но ни разу не ударил соперника. Украинец помогает легендарному американцу Эвандеру Холифилду набрать форму для возвращения в спорт.
Смотрите, как Владимир Кличко тренируется на ринге с американцем Эвандером Холифилдом
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