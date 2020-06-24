Виталий против Владимира: "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче

Авторитетный спортивный ресурс SportBible дал свой ответ на вопрос, кто же из братьев Кличко, уже завершивших свою боксерскую карьеру, был лучше – Виталий или Владимир. Эксперты издания составили рейтинг современных чемпионов в супертяжелом весе, распределив их по секциям от "лучших за все время" – до "не боксеров".

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При этом Владимир Кличко у аналитиков SportBible попал в раздел "переоцененных боксеров" вместе с Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем. Тогда как Виталий Кличко оказался на ступень выше в категории "элитных боксеров", где ему составили компанию Тайсон Фьюри и Риддик Боу.

Владимир и Виталий Кличко / Фото: AFP

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Рейтинг чемпионов-супертяжей по версии SportBible

Лучшие за все время: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший

Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу

Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй

Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер

Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер Средние: Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев

Энди Руис-младший, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Сэмюэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Маскаев Ужасные: Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде

Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Николай Валуев, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде Не боксеры: Чарльз Мартин, Брюс Сэлдон

Ранее мы писали, что братья Кличко снова объединились в Киеве и померились силами в армрестлинге. Владимир показал фотографию своего "противостояния" с Виталием на природе.

Кстати, недавно Владимир Кличко вернулся на ринг и провел кулачный бой,но ни разу не ударил соперника. Украинец помогает легендарному американцу Эвандеру Холифилду набрать форму для возвращения в спорт.

Смотрите, как Владимир Кличко тренируется на ринге с американцем Эвандером Холифилдом

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Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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