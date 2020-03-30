Владимир Кличко поборется с легендами за вхождение в Зал боксерской славы

Украинского боксера могут включить в Международный зал боксерской славы в 2021 году

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в число кандидатов на включение в Международный Зал боксерской славы в 2021-м году. В этом году церемония введения в Зал славы должна была состояться в июне, но из-за коронавируса она пройдет в 2021-м году вместе с победителями следующего года. В Международный Зал боксерской славы-2020 вошли Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес, Шейн Мозли, Кристи Мартин и Люсия Рийкер.

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Компанию Владимиру Кличко в голосовании составили одни из лучших боксеров в истории: чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер, Мигель Анхель Котто, выигрывавший пояса в четырех дивизионах, а также бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд.

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Недавно Виталий Кличко вспомнил самый страшный момент в карьере: "Захожу, а он лежит полуобнаженный, с капельницей".

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