Владимиру Кличко – 44: все нокауты украинца и видео его последнего боя с Джошуа

Легендарный супертяж отмечает день рождения на пенсии. Но в любой момент может возобновить карьеру

Сегодня, 25 марта, день рождения отмечает один из величайших спортсменов в истории Украины – Владимир Кличко. Легендарному боксеру по прозвищу "Доктор Стальной Молот" исполняется 44 года.

Читайте также: "Одно из моих заданий на дому: Кличко показал, как поддерживать форму на карантине

Владимир Кличко родился 25 марта 1976 года в казахстанском Семипалатинске. Его отец Владимир Родионович был генерал-майором Военно-воздушных сил Украины, военным атташе посольства Украины в Германии и НАТО. А мама Надежда Ульяновна работала учительницей начальных классов.

После выигрыша золотой медали на Олимпиаде-1996 в Атланте, где Владимир блестяще заменил своего дисквалифицированного брата Виталия, Кличко-младший сделал невероятную карьеру в профессиональном боксе – 64 победы (из них 54 – нокаутом) при 5 поражениях.

Смотрите все нокауты в исполнении Владимира Кличко

За всю свою карьеру Владимир Кличко победил 23 боксеров в боях за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, побив рекорд в количестве 21 побежденных соперников, принадлежавший Джо Луису и Мухамеду Али. Кроме того, Владимир владел титулом чемпиона мира на протяжении 4 382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю хэвивейта.

Читайте также: Скандальный американский боксер "отрубил" голову Владимиру Кличко

После поражений от британца Тайсона Фьюри в 2015 году (по очкам) и его земляка Энтони Джошуа в 2017-м (нокаутом) Владимир Кличко заявил о завершении карьеры, отметив: "Я решил завершить карьеру, потому что заметил, что мотивация была уже не на том уровне. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя".

Кличко vs Джошуа: запись последнего боя Владимира

Тем не менее сам украинец не прекращает намекать на возобновление карьеры. Например, недавно Владимир Кличко предложил фанатам выбрать ему соперника из тройки Фьюри, Джошуа, Уайлдер.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – признавался как-то Кличко

Да-да, Владимир Кличко все еще подумывает побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. А Владимиру Кличко – только 44.

Смотрите, как Владимир Кличко едва не погиб при пожаре на яхте

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама