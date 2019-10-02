"Вместо нокаута будет война": тренер украинца Деревянченко раскрыл план на бой с Головкиным

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

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Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) Андре Розье высказался о предстоящем поединке своего подопечного против опытного казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО). Коуч украинца заявил, что 5 октября в Нью-Йорке Сергей готовится взять своего визави измором.

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"Я уже дважды встречался с Головкиным. Это будет моя третья попытка выполнить план. Мне уже начинает нравиться этот парень. Я думаю, что пришла пора приглашать Головкина к себе домой на обед. У него будет отличный бой с Деревянченко", – заявил Андре Розье в комменитарии BoxingScene

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

Открытая тренировка Деревянченко перед боем с Головкиным

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

"Я не думаю о том, чтобы нокаутировать Головкина. Я, Гэри Старк и вся команда готовим Сергея к двенадцати раундам стратегической войны, – добавил тренер Деревянченко Андре Розье. – Мы рассчитываем на победу над Головкиным в 12-раундовом бою. В этом поединке не будет нокаута. Он продлится двенадцать раундов, и мы должны к этому подготовиться"

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Как мы писали ранее, эксперты называют Головкина большим фаворитом боя. Вероятность его победы букмекеры оценивают в 74 процента, ничьей – в 4 процента, а победы Деревянченко – лишь в 22 процента.

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Усик – тренировка в Лос-Анджелесе Видео: Instagram

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