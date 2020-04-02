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"Война все еще грядет": Чисора все еще жаждет боя с Усиком

2 апреля, 17:53

Максим Перепелица

Британский боксер готов встретится с украинцем уже после карантина

Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора прокомментировал перенос своего боя с украинцем Александром Усиком. Ранее мы рассказывали, что Усик пострадал от коронавируса – долгожданный бой украинца с Чисорой не состоится 23 мая.

"Война все еще грядет, но немного позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", – написал Чисора в Instagram.

Напомним, что изначально Чисора и Усик должны были сразиться 23 мая на арене О2 в Лондоне (Великобритания), но поединок перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что российский тренер после шуток с Усиком по поводу коронавируса заразился опасным вирусом. Они вместе встречались в Лондоне. Тогда же Усик подшутил, что подхватил хэппивирус.

Мы также сообщали, что назван боксер, который стал бы кошмаром для Усика. Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер знает боксера, который мог бы нанести Александру Усику первое поражение на профессиональном ринге.

Смотрите, как Усик провернул трюк с монетами

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бокс боксеры Александр Усик Дерек Чисора коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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