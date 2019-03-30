"Все упирается в достаточное количество денежных знаков": Гвоздик – об объединительном бое
Украинец считает, что его промоутерам будет легко договориться об объединительном бое
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик рассказал, вероятно ли устроить объединительный поединок с кем-то из чемпионов. Наш боксер считает, что главное в переговорах с соперниками – желание и сумма гонорара. Напомним, что сегодня Гвоздик проведет первую защиту титула против француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Накануне боя Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов.
"Насколько я знаю, все кроме Бивола подписаны с Top Rank, поэтому такой бой не сложно будет организовать. Против любого из чемпионов или другого хорошего боксера кроме Бивола, ведь он в другой конторе. Хотя тоже, он имеет контракт с DAZN, а я знаю, что Top Rank с ними тоже сотрудничает. Как говорится, было бы желание.
Я не знаю, какие планы у промоутеров, как вести, по какому пути, но договориться можно везде. Это не та ситуация, где в некоторых боях некоторым промоутерам было сложно общаться с Элом Хэймоном, однако, опять же, все упирается в достаточное количество денежных знаков", – сказал Гвоздик.
Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.
Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Вероятнее всего, согласно прогнозам, бой завершится в шестом или седьмом раундах.
Анонс боя Гвоздик – Нгумбу:
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Источник:
isport.ua
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