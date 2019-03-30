"Все упирается в достаточное количество денежных знаков": Гвоздик – об объединительном бое

Украинец считает, что его промоутерам будет легко договориться об объединительном бое

Александр Гвоздик. Фото: Instagram

"Все упирается в достаточное количество денежных знаков": Гвоздик – об объединительном бое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f92/a02/5c9f92a029db3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f92/a02/5c9f92a029db3.jpg 2019-03-30T18:03:32+02:00 Бокс Украинец считает, что его промоутерам будет легко договориться об объединительном бое

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик рассказал, вероятно ли устроить объединительный поединок с кем-то из чемпионов. Наш боксер считает, что главное в переговорах с соперниками – желание и сумма гонорара. Напомним, что сегодня Гвоздик проведет первую защиту титула против француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Накануне боя Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов.

"Насколько я знаю, все кроме Бивола подписаны с Top Rank, поэтому такой бой не сложно будет организовать. Против любого из чемпионов или другого хорошего боксера кроме Бивола, ведь он в другой конторе. Хотя тоже, он имеет контракт с DAZN, а я знаю, что Top Rank с ними тоже сотрудничает. Как говорится, было бы желание. Я не знаю, какие планы у промоутеров, как вести, по какому пути, но договориться можно везде. Это не та ситуация, где в некоторых боях некоторым промоутерам было сложно общаться с Элом Хэймоном, однако, опять же, все упирается в достаточное количество денежных знаков", – сказал Гвоздик.

Как сообщалось ранее, соперник Александра Гвоздика бредил футболом и носил Узелкова на руках.

Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Вероятнее всего, согласно прогнозам, бой завершится в шестом или седьмом раундах.

Анонс боя Гвоздик – Нгумбу:

Гвоздик – Нгумбу анонс боя 30.03.2019

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Все упирается в достаточное количество денежных знаков": Гвоздик – об объединительном бое". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: isport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.