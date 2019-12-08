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"Вставай и дерись, сосунок": Усик встретил будущего соперника в Саудовской Аравии

8 декабря, 00:43

Чисора больше похож на пенсионера, чем на профессионального боксера

Дерек Чисора и Александр Усик

Дерек Чисора и Александр Усик / Фото: Twitter

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Украинский боксер Александр Усик накануне реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом встретился со своим потенциальным соперником британцем Дереком Чисорой, который больше походил на старика с тростью. Боксеры тепло поприветствовали друг друга, перекинулись несколькими фразами, а Чисора еще и продемонстрировал свое знание русского, передав "привет" болельщикам Усика.

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А спустя некоторое время на странице Чисоры в Twitter появилось совместное фото с украинцем и не совсем дружеская подпись: "Вставай и дерись, сосунок".

Напомним, что Чисора запомнился украинскому болельщику скандальным поведением перед поединком с Виталием Кличко, когда сначала провоцировал Кличко-старшего на пресс-конференции, а затем уже перед самым боем плюнул в лицо Владимиру.

Согласно котировкам аналитиков, Александр Усик – большой фаворит в противостоянии с Дереком Чисорой. На победу украинца установлен коэффициент 1.13, на победу британца – 5.50, на ничью – 34.0.

Напомним, что в андеркарте боя Джошуа – Руис состоялась настоящая рубка между бывшими жертвами Владимира Кличко и Александра Усика. Александр Поветкин и Майкл Хантер устроили настоящее побоище, завершившееся ничьей .

В другом поединке "разогрева" вернувшийся после допинга Диллиан Уайт с животиком победил "ветерана" Мариуша Ваха . Тем не менее, польский боксер создал проблемы потенциальному сопернику Александра Усика.

Усик угрожает фанатам после критики в соцсетях:

Усик угрожает фанатам Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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