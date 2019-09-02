Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Встречайте Пака: Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту

2 сентября, 11:39

Пак позволит фанатам покупать товары и взаимодействовать с боксером посредством соцсетей

Презентация криптовалюты

Презентация криптовалюты / Фото: AFP

Суперчемпион WBA филиппинец Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту. Официальная церемония состоялась 1 сентября на бесплатном концерте в столице Филиппин Маниле. На церемонии присутствовали более 2000 поклонников 40-летнего Пакьяо.

Криптовалюта будет называться "Пак", она позволит фанатам покупать товары и взаимодействовать со своим кумиром посредством соцсетей. Новая валюта будет внесена в реестр Сингапурской глобальной биржи предложений криптовалют.

Стоит отметить, что во время концерта Пакьяо исполнял песни из собственного альбома, который был продан тысячами копий.

Реклама

В июле Пакьяо победил американца Кита Турмана в бою за титул суперчемпиона WBA в полусреднем весе, который состоялся в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу филиппинцу — 114:113, 112:115, 115:112.

В тренде
Рябошапка уволил главного военного прокурора Матиоса и отправил его "в армию" (дополнено)

Ранее мы писали, что Мэнни Пакьяо выступает за введение смертной казни на Филиппинах. Пакьяо занимает должность сенатора у себя на родине и призывает бороться с наркобаронами с помощью исключительной меры наказания.

Как мы писали ранее, лучший теннисист Украины прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали". Сергей Стаховский, отреагировав на заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

Смотрите, как Владимир Кличко едва не сгорел на яхте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

боксер Мэнни Пакьяо криптовалюты

Источник: sport24.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских пояса
Бой года Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн битвы за три чемпионских поясаБокс
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцем
В лагере соперника Ломаченко – горе перед перед боем с украинцемБокс
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов
Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионовБокс
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мира
Без Усика: Василий Ломаченко назвал лучших боксеров мираБокс
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – Фьюри
Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – ФьюриБокс
"Он, вообще, человек?": в Британии выпустили нокаутирующий ролик к бою Ломаченко – КэмпбеллБокс

Новости партнеров

Loading...