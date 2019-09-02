Встречайте Пака: Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту

Пак позволит фанатам покупать товары и взаимодействовать с боксером посредством соцсетей

Презентация криптовалюты / Фото: AFP

Суперчемпион WBA филиппинец Мэнни Пакьяо запустил собственную криптовалюту. Официальная церемония состоялась 1 сентября на бесплатном концерте в столице Филиппин Маниле. На церемонии присутствовали более 2000 поклонников 40-летнего Пакьяо.

Криптовалюта будет называться "Пак", она позволит фанатам покупать товары и взаимодействовать со своим кумиром посредством соцсетей. Новая валюта будет внесена в реестр Сингапурской глобальной биржи предложений криптовалют.

Стоит отметить, что во время концерта Пакьяо исполнял песни из собственного альбома, который был продан тысячами копий.

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В июле Пакьяо победил американца Кита Турмана в бою за титул суперчемпиона WBA в полусреднем весе, который состоялся в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу филиппинцу — 114:113, 112:115, 115:112.

Ранее мы писали, что Мэнни Пакьяо выступает за введение смертной казни на Филиппинах. Пакьяо занимает должность сенатора у себя на родине и призывает бороться с наркобаронами с помощью исключительной меры наказания.

Как мы писали ранее, лучший теннисист Украины прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали". Сергей Стаховский, отреагировав на заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

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