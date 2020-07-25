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Вырубила всего за 7 секунд: смотрите самый быстрый нокаут в истории женского бокса

25 июля, 17:54

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада установила новый рекорд

В ночь на субботу в Индио, штат Калифорния, состоялся женский боксерский поединок, который теперь, наверняка, пополнит книгу рекордов. 24 июля в США на ринг вышли две американки – чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) и до этого непобедимая претендентка Миранда Эдкинс (5-0, 5 КО). А ранее Усик резко проехался по женскому боксу.

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Поединок оказался не просто скоротечным, а молниеносным. Сразу же после стартового гонга Эстрада бросилась в атаку на соперницу, провела две молниеносные комбинации и буквально вырубила Миранду. Эдкинс оказалась в тяжелом нокауте и практически выпала за канаты. Судья тут же остановил поединок, а для победы Сеньесе понадобилось всего 7 секунд – это самый быстрый нокаут в истории женского бокса!

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Для 28-летний Сеньесы это уже 19-я победа в профессиональной карьере (восемь из них – досрочно), а 42-летняя Эдкинс потерпела первое поражение. Ранее мы сообщали, что "Киборг" из смешанных единоборств готовится провести бой с "Первой леди" боксерского ринга.

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нокаут женский бокс Сеньеса Эстрада видео нокаута

Источники: Сегодня|Спорт , DAZN

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