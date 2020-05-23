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У боя Усик – Чисора уже есть новый постер и даже победитель: дело осталось за малым

23 мая, 16:35

Олег Люлька

Чисора интригует Усика, но аналитики уже определились: у британца - практически нет никаких шансов

Британский супертяж Дерек Чисора подтвердил неизбежность боя против непобедимого украинца Александра Усика, опубликовав на своей странице в Instagram новый постер к этому поединку. В качестве геолокации поста указана арена O2 в Лондоне, на которой, напомним, в своем последнем бою кум Усика Василий Ломаченко одолел британца Люка Кэмпбелла.

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"Bella Ciao", – написал в своем посте по-итальянски Дерек Чисора, обращаясь к Александру Усику. Что, учитывая специфику итальянского языка, можно перевести на русский по-разному. Либо как почтительное обращение к украинцу: "Детка, привет!". Либо как угрожающее: "Детка, прощай!". Дескать, Чисора грозит Усику, что тот распрощается со своим статусом непобедимого.

INSTAGRAM

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Ранее мы писали, что Усику стоит опасаться: сейчас Чисора в лучшей форме, чем во времена проигранного боя с Виталием Кличко. По крайней мере, так твердит промоутер британца Дэвид Хэй.

Тем не менее, по мнению экспертов, у Чисоры практически нет шансов в поединке против Усика. Согласно последним котировкам букмекеров, на победу Усика установлен коэффициент 1.14, на выигрыш Чисоры – 5.00, на ничью – 34. Иными словами, вероятность победы украинца оценивают в 79 процентов, ничьей – в 3 процента, а победы британца – всего лишь в 18 процентов.

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Таким образом, у боя Усик – Чисора, по мнению аналитиков, уже практически имеется победитель. Также есть постер. Осталось определиться с датой и местом проведения поединка. Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн не исключил, что бой Усик – Чисора может состояться вне Великобритании.

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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