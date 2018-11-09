Я на пути к последнему шагу: Александр Усик сказал, когда завершит карьеру

Сегодня, 12:16

Украинский боксер заявил о своих целях в супертяжелом весе

Александр Усик. Фото AFP
Александр Усик. Фото AFP

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал том, когда он завершит карьеру. 10 ноября в Манчестере Александр Усик встретится с Тони Беллью. На кону поединка будут стоять пояса украинца WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring в первом тяжелом весе. Накануне боя Александр Усик пошутил: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью"

"Я стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но это не последний шаг для меня", – приводит слова Усика Sport24.ru со ссылкой на Boxingnews24. – "Это просто завершение этапа. Я на пути к последнему шагу, которым для меня станет встреча с Энтони Джошуа.

Наши команды сейчас обсуждают этот бой, я в этом уверен. Кто-то говорит, что я не должен подниматься в весе, что я не справлюсь. Но на протяжении всей жизни я сталкиваюсь со скепсисом и словами, что я не буду успешен в том или ином случае.

Мне нужно стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Как только я завоюю титулы, я скажу всем спасибо за участие, завершу карьеру и отправлюсь домой".

В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Беллью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.

Кстати, во время пресс-конференции свое слово сказал и Тони Беллью: "Я словлю монстра. Я буду бить его по лицу".
бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа

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Источник:

Советский спорт

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