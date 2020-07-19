"Зачем же всем смотреть на это избиение еще раз?": бывший чемпион против мегабоя в супертяжелом весе

Бывший британский чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон считает, что не следует проводить третий бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), который раньше владел этим поясом. При этом в начале июля назвали точную дату третьего боя Фьюри и Уайлдера за титул WBC.

"Никакого неуважения к Деонтею Уайлдеру. Вы видели его первый бой с Тайсоном Фьюри, Тайсону было тяжело. Вероятно, он должен был побеждать по очкам. Но во втором бою он вышел и избил Уайлдера. Так зачем же всем смотреть на это еще раз? Никакого неуважения, но есть Диллиан Уайт, который заработал право драться с Фьюри и является британцем. Это был бы отличный бой", – сказал Хаттон iFL TV.

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Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

Сейчас титул WBC принадлежит Фьюри, который в феврале нокаутировал американского "Бомбардировщика". А в первом поединке, в 2018 году, соперники разошлись ничьей. Теперь их ждет третье "свидание" 19 декабря, писал Sky Sports. Хотя в мае сообщали, что Уайлдер получит 10 миллионов за отказ от боя с Фьюри. И сам Тайсон хотел бы быстрее встретиться с Энтони Джошуа.

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Отметим также, что обязательным претендентом на пояс Тайсона Фьюри является британец Диллиан Уайт.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер общались на пресс-конференции перед вторым поединком

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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