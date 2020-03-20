Закрытие границ ударило по "Русскому Витязю": кононавирус оставил Поветкина без спарринг-партнеров

В команде россиянина ломают голову, как готовиться к бою с Диллианом Уайтом. Если он еще, конечно, состоится

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин, в 2013 году поверженный в Москве Владимиром Кличко, столкнулся с проблемами из-за коронавируса. Пандемия оставила "Русского Витязя" без спарринг-партнеров. Ранее мы сообщали, что бой Поветкин – Уайт 2 мая может нокаутировать коронавирус.

"Как и следовало ожидать, пандемия коронавируса влияет не только на проведение самих боксерских поединков, но и на подготовку к ним, – заявили в промоутерской компании "Мир Бокса", которая ведет дела Поветкина. – Через десять дней Александру надо начинать спарринги, были выбраны иностранные боксеры, похожие по стилю на Диллиана Уайта, достигнуты договоренности, но из-за закрытия границ, они не могут приехать в Россию. Сейчас будем искать выход из ситуации, подбирать подходящих спарринг-партнеров в России, и, конечно, остается открытым вопрос с проведением боя, назначенного на 2 мая, против Диллиана Уайта. Тут все зависит от властей Великобритании и ситуации в стране"

Уайт vs Поветкин / Фото: Sky Sports

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Ранее Усик впервые заговорил о том, что его бой с Чисорой может быть отменен из-за коронавируса. Украинский боксер признал, что пандемия может создать проблемы его поединку в Лондоне, запланированному на 23 мая.

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