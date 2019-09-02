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"Заставит выглядеть дураком": жертва Усика назвал главного конкурента Ломаченко

2 сентября, 17:43

Британский боксер считает, что украинец - с другой планеты

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью прокомментировал потенциальный бой 24-летнего американского боксера Джервонты Дэвиса (22-0, 21 КО) с чемпионом WBC, WBA, WBO в легком весе, 31-летним украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Напомним, на выходных Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла и завоевал третий пояс в легком весе.

"Нет никого более конкурентного для Ломаченко, чем Джервонта Дэвис. Но я считаю, что Ломаченко заставит его выглядеть дураком.

Дэвис – исключительный боксер, я его поклонник. Но Ломаченко совершенно с другой планеты, он уже покорил Землю и готовится покорять Марс", – сказал Белью.  

По информации журналиста Майка Коппинджера, Дэвис отказался от титула WBA в полулегком весе и продолжит карьеру в дивизионе Ломаченко.

Накануне Ломаченко вернулся на родину. Этой ночью Лома прилетел в Одессу. Поздравить звезду пришли сотни фанатов. А сам победитель прятал от публики глаза за черными очками.

Как мы писали ранее, британский боксер попал в больницу после 211 попаданий от Ломаченко. Эту информацию подтвердил промоутер Эдди Хирн, который сообщил, что Кэмпбелл отправлен в больницу для профилактического обследования.

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бокс Василий Ломаченко Тони Беллью Джервонт Дэвис

Источник: Сегодня|Спорт

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