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Завоевал пояс со сломанной рукой – теперь два месяца лечиться: диагноз украинскому чемпиону мира

17 февраля, 17:15

Артем Далакян вынужден "простаивать" из-за серьезной травмы руки

Артем Далакян - чемпион мира

Артем Далакян - чемпион мира

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в легчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артем Далакян сейчас занимается лечением руки. Как мы писали, во время защиты титула в Киеве 8 февраля Далакян в бою с Хосбером Пересом боксировал со сломанной рукой более 10 раундов . Однако это не помогло гостю из Венесуэлы победить, разве что уберегло от нокаута.

Когда рентген подтвердил перелом кости, команда украинского боксера озаботилась его восстановлением. В частности врач Вячеслав Попов сообщил:

"Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не менее двух месяцев".

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Появление же Артема на ринге отложено как минимум на три месяца, сказал промутер Юрий Рубан:

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"Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не ранее, чем через три месяца. Но я уверен, что наш чемпион вернется и своими действиями в ринге в следующем бою даст четкий ответ всем экспертам бокса относительно своего уровня мастерства".

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Смотрите сюжет о том, как Далакян защитил чемпионский пояс в Киеве 8 февраля

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