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Жертва Гвоздика впервые вернулся домой после комы и длительной реабилитации

Сегодня, 10:35

Канадский боксер будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре

Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик
Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик. Фото: AFP
Жертва Гвоздика впервые вернулся домой после комы и длительной реабилитации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1be/edd/5ca1beeddf0c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1be/edd/5ca1beeddf0c6.jpg Бокс Канадский боксер будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон впервые приехал домой из реабилитационного центра, где он проходит лечение после травмы мозга, полученной в декабрьском поединке против Александра Гвоздика. Как рассказал ESPN промоутер Ивон Мишель, Стивенсон теперь будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре.

Напомним, что 1 декабря 2018 года 41-летний Стивенсон был нокаутирован в одиннадцатом раунде чемпионского поединка. Вскоре его доставили в больницу, где боксер был погружен в искусственную кому, в которой находился до конца декабря, пока его состояние не стало улучшаться. В феврале его перевели из больницы в реабилитационный центр, где он работает над восстановлением речи и способности самостоятельно передвигаться.

Ранее появилось первое фото Стивенсона после нокаута от Гвоздика. Канадский боксер пребывал в искусственной коме после поражения от украинца.

Ранее сообщалось, что 41-летний канадец открыл глаза, когда его девушка Симона разговаривала с ним в больнице.

Через несколько дней после победы над Стивенсоном Александру Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC. На чемпионском поясе теперь красуется фотография Гвоздика и украинский флаг.

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Тег бокс, Адонис Стивенсон

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AllBoxing

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