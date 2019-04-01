Жертва Гвоздика впервые вернулся домой после комы и длительной реабилитации
Канадский боксер будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре
Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон впервые приехал домой из реабилитационного центра, где он проходит лечение после травмы мозга, полученной в декабрьском поединке против Александра Гвоздика. Как рассказал ESPN промоутер Ивон Мишель, Стивенсон теперь будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре.
Напомним, что 1 декабря 2018 года 41-летний Стивенсон был нокаутирован в одиннадцатом раунде чемпионского поединка. Вскоре его доставили в больницу, где боксер был погружен в искусственную кому, в которой находился до конца декабря, пока его состояние не стало улучшаться. В феврале его перевели из больницы в реабилитационный центр, где он работает над восстановлением речи и способности самостоятельно передвигаться.
Ранее появилось первое фото Стивенсона после нокаута от Гвоздика. Канадский боксер пребывал в искусственной коме после поражения от украинца.
Ранее сообщалось, что 41-летний канадец открыл глаза, когда его девушка Симона разговаривала с ним в больнице.
Через несколько дней после победы над Стивенсоном Александру Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC. На чемпионском поясе теперь красуется фотография Гвоздика и украинский флаг.
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