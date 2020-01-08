"Жирный кот мышей не ловит": Усик рассказал, как набирает вес для королевского дивизиона

Усик не хочет долго ждать / Фото: Reuters

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Украинский представитель супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО) объяснил, как он набирает вес для выступления в новом дивизионе. Напомним, что в супертяжи крымчанин перебрался из крузервейта, где был абсолютным чемпионом мира. Ранее мы писали, что "Цыганский король" Фьюри очень зол и обозвал Усика бомжом.

"Набрать вес – не проблема. Но правильный набор веса – это чуть-чуть сложнее. Если его набрать безграмотно, то будет коэффициент полезных действий маленький. Может уменьшиться скорость, подвижность. Жирный кот мышей не ловит", – рассказал Александр во время общения со своими болельщиками.

Отметим, что перед своим дебютным поединком в супертяжелом дивизионе в октябре 2019 года украинец весил 97,5 кг. Тогда Усику противостоял американец Чазз Уизерспун.

Ранее мы сообщали, что Усик станет чемпионом мира WBO в супертяжелом весе без бояс Энтони Джошуа. В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины. Все связано с тем, что у бойцов одна промоутерская компания – Matchroom Boxing. Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем боя-реванша Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, где на конку стоит пояс WBC.

Смотрите, как Усик угрожает фанатам

Усик угрожает фанатам Видео: Instagram

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