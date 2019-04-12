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Знакомая компания: Ломаченко будут поддерживать фартовые для украинцев ринг-герлз

Сегодня, 18:19

Девушки являются поклонниками украинского боксера и уже не впервые будут присутствовать на его бое

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе украинский боксер Василий Ломаченко будет защищать титулы чемпиона мира по версии WBO и WBA в легком весе против британца Энтони Кроллы. Традиционно боксеров во время всех мероприятий сопровождают очаровательные девушки – ринг-герлз. Так получилось, что у Ломаченко уже есть свои преданные болельщицы в США.

Развлекать болельщиков в перерывах между раундами будут Тиана Туамохелоа, а также Стефани Энн Кук, СиДжей Гибсон и Рейчел Энн Кук. Первые две не впервые будут воочию наблюдать за боем украинца – они были возле ринга во время победного боя Ломаченко над Гильерме Ригондо. Кроме этого они были украшением еще одного боя Васи – против Педрасы в прошлом году.

А совсем недавно Тиана и Стефани стали фартовыми для другого украинца – Александра Гвоздика, который победил Дуду Нгумбу в первой защите чемпионского титула. Напомним, что француз с конголезскими корнями получил травму ноги в пятом раунде и не смог продолжать бой.

Рейчэл Энн Кук также не впервые будет присутствовать на бое Ломаченко. Вместе с другими девушками она поддерживала украинца во время боя с Педрасой, где была и СиДжей. Все четыре красавицы являются постоянными участниками вечеров, организованными промоутерской компанией Top Rank.

Как сообщалось ранее, промоутер Усика рассказал, в чем Вася проигрывает Кролле. Александр Красюк считает, что у соперника Ломаченко есть одно преимущество, но несмотря на это, британец сдастся.

Также Ломаченко уже поделился планами после боя с Кроллой. "Хочу объединить все титулы", – заявил украинец.

Все самое интересное о поединке Ломаченко и Кроллы зрители проекта "Сегодня" увидят на канале "Украина" в субботу в 19:00.


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Тег Василий Ломаченко, WAGs, ринг-герл, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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