Знаменитый боксер идет в президенты: заявление промоутера Ломаченко

Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA филиппинец Мэнни Пакьяо собрался стать президентом своей страны. Об этом сообщил бывший промоутер спортсмена Боб Арум, ныне являющийся промоутером украинца Василия Ломаченко. Выборы президента Филиппин состоятся в 2022 году. Отметим, что в недавнем рейтинге лучших боксеров всех времен Пакьяо опередил Мухаммеда Али.

"Первым президентом, который ранее был бойцом, будет Пакьяо. Мы пообщались по телефону, и он сказал: "Боб, я решил баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю выборы, хочу, чтобы ты поприсутствовал на моей инаугурации", – цитирует промоутера Боба Арума BoxingScene

Боб Арум и Мэнни Пакьяо / Фото: Getty Images

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Отметим, что 41-летний Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью.

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На днях Пакьяо ушел на самоизоляцию после общения с больным политиком. Мэнни, выполняющий обязанности сенатора на родине, контактировал с другим представителем сената, у которого недавно диагностировали коронавирус.

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