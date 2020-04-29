Золотая классика: три боя с участием братьев Кличко вошли в ТОП-50 за историю бокса

Три боя с участием украинских братьев-боксеров Владимира и Виталия Кличко были включены в ТОП-50 лучших поединков в истории бокса по версии портала TheTopTens. Лучшим боем в истории признана встреча между легендарными Мохаммедом Али и Джо Фрейзером в 1971 году. Ранее мы писали, что 53 года назад великий Али принял скандальное решение: отказался служить в армии и получил пять лет тюрьмы.

На 21-м месте в рейтинге расположился последний бой в карьере Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа. Напомним, в апреле 2017 года Кличко проиграл нокаутом Джошуа в 11-м раунде. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. Кстати, сегодня три года последнему бою Владимира Кличко: полное видео рубки с Джошуа и кто виноват в фиаско украинца.

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30-е место занял знаменитый поединок между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом, состоявшийся в июне 2003 года. В том бою будущий мэр Киева получил серьезное рассечение брови, из-за чего рефери вынужден был остановить поединок.

Еще один бой с участием Виталия Кличко расположился на 34-м месте – это встреча с Дереком Чисорой в феврале 2012 года. Будущий соперник Александра Усика провоцировал Виталия и Владимира, но доказать свое превосходство на ринге не сумел.

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Ранее мы писали, что Владимир Кличко занял третье место в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории. Кличко-младший и Мохаммед Али – единственные боксеры, доминировавшие на протяжении двух десятилетий.

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