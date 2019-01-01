45 минут от Луиша Каштру: Коноплянка впервые сыграл в футболке "Шахтера"

Коноплянка дебютировал за "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Евгений Конопляннка, подписавший трехлетний контракт с "Шахтером", сегодня дебютировал за "горняков". Вингер сборной Украины, которого Андрей Шевченко с целью приобретения Евгением игровой практики отпустил в расположение дончан, провел 45 минут в спарринге "Шахтера" против "Колоса" на базе "Святошин".

Коноплянка вышел под 15-м номером в стартовом составе "горняков" на привычной для себя позиции левого вингера. На 13-й минуте Коноплянка обыгрался с Сиприано, вошел в штрафную "Колоса", сместился к центру и бил – но его удар заблокировали. На 38-й минуте Коноплянка еще раз прорвался в штрафную соперников, нашел передачей Борячука, который сильно пробил под перекладину – вратарь "Колоса" отбил мяч.

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Отметим, что на 42-й минуте спарринга Артем Бондаренко заработал пенальти в пользу "Шахтера", но его пробивал не Коноплянка, а Тете – и вратарь "Колоса" взял удар бразильца.

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После первого тайма Коноплянка был заменен главным тренером дончан Луишем Каштру. А завершился спарринг "Шахтер" – "Колос" со счетом 1:1 (Муравский, 85 – Лысенко, 52).

Как сообщалось ранее, Евгений Коноплянка трогательно попрощался с фанами "Шальке". Футболист написал письмо болельщикам немецкого клуба, в котором, в частности, отметил: "Мы плечом к плечу стремились к успеху, также вместе разделяли поражения, а когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин".

Также мы писали, что Коноплянка дал первое интервью в качестве игрока "Шахтера". "Скажу так: "Шахтер" захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба", – заявил звездный новичок "горняков".

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