"Нельзя было потерять очки, но мы смогли": Михайличенко объяснил, почему "Динамо" не выиграло у "Карпат"

Тренер киевлян заявил, что его команда сама себе придумала пропущенный мяч: "А ведь могли и проиграть!"

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил, почему его команда не сумела победить на своем поле одного из аутсайдеров Премьер-лиги. Напомним, динамовцы сыграли вничью с "Карпатами" 1:1, забив как в чужие, так и в свои ворота. В результате чего отставание киевлян от лидирующего "Шахтера" после 12 туров чемпионата осталось прежним – 10 очков, при этом обострилась борьба за второе место между "бело-синими", "Десной", "Зарей" и "Александрией"

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Алексей Михайличенко. Фото – dynamo.kiev.ua

"Трудно давать какой-то комментарий по этому матчу... В принципе, ожидали такой игры со стороны "Карпат", но в первом тайме, к сожалению, не включили скорости, которые необходимы для того, чтобы создавать моменты и переигрывать эту команду, – отметил по окончании ничейного матча с "Карпатами" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – Во втором тайме с нашей стороны была уже совсем другая игра, и мы могли закончить этот матч абсолютно спокойно с победным результатом, но реализация моментов осталась на невысоком уровне. Чтобы выигрывать, надо забивать. И не один мяч, как оказалась: наша сиюминутная расслабленность и досадный рикошет привели к пропущенному мячу. А в конце матча, получается, могли вообще проиграть – это было бы абсолютно неправильно по такой игре"

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"Но это футбол. Ты бьешь 30 раз по воротам, и не можешь забить, а соперник выполняет один прострел, и в твои ворота залетает мяч. Надо пережить произошедшее, хотя, конечно, мы сейчас очень и очень разочарованы результатом: ну никак нельзя было терять очки по такой игре. Но мы смогли" – говорит Алексей Михайличенко.

- Алексей Александрович, Шепелев в матче с "Копенгагеном" проявил себя недостаточно хорошо, а сегодня на поле появился Шапаренко. Он придал игре команды креатива?

- Наши тактические построения в этих двух матчах были абсолютно разными. Учитывая плотный график, мы стараемся варьировать состав, чтобы иметь возможность задействовать как можно больше футболистов, и чтобы эти футболисты находились в хорошей форме... Шепелев и Шапаренко решали на поле разные задачи, и не думаю что надо проводить тут какие-то сравнения. А Шапаренко сегодня выглядел довольно неплохо. Хоть и сложно сразу после матча давать объективную оценку игре отдельно взятого футболиста, но Николай действовал сегодня продуктивно и провел хороший матч. Я буду только рад, если он продолжит прибавлять и завоевывать место в составе.

- Что не удалось вашей команде в игре с "Карпатами" в первую очередь?

- Ход второго тайма немного убаюкал, притупил бдительность команды в обороне. Пропущенный гол мы сами себе себе придумали: сперва потеряли мяч, после чего не очень хорошо отыграли в обороне, а затем еще и сами себе забили. А самое главное, что мы не выполнили сегодня, – не реализовали то преимущество, которое имели. Острые моменты создаются, но надо в этих моментах забивать мячи!

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- Какова ситуация с Буяльским?

- Я не могу еще точно ответить на этот вопрос, Виталий пока проходит лечение. Мы надеемся, что к матчу с "Шахтером" (в Кубке Украины 30 октября) Буяльский будет готов, но стопроцентной гарантии на этот счет я дать не могу, – заключил после 1:1 с "Карпатами" Алексей Михайличенко.

Напомним, потерял очки в этот уикенд и лидер Премьер-лиги. "Шахтер" впервые в сезоне не выиграл в чемпионате Украины, сыграв вничью с "Александрией" – 0:0. При этом обе команды доигрывали матч в меньшинстве.

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