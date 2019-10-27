"С такой игрой делать нечего": динамовец Беседин назвал виновных в ничьей с "Карпатами"

Шабанов и Беседин / Фото: Facebook

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Форвард "Динамо" Артем Беседин прокомментировал потерю очков в матче 12-го тура УПЛ с "Карпатами". Напомним, на НСК "Олимийский" "Динамо" забило в чужие и в свои ворота, что вылилось в неожиданную ничью киевлян с одним из аутсайдеров Премьер-лиги – 1:1.

"Тяжело играть, когда команда против нас обороняется всеми силами, – отметил Артем Беседин. – Они стали в своей штрафной, такую оборону надо проходить только флангами – подавать. А сегодня подач было очень мало, поэтому такой результат. Не надо говорить о неназначенном пенальти в ворота "Карпат" на последних секундах, мол, был или не был. Мы сами виноваты"

Фото растерянных динамовцев

"Не стоит говорить об усталости после матча с "Копенгагеном", – добавил форвард "Динамо" Артем Беседин. – Мы в игровом тонусе, на восстановление хватает суток. К матчу в "Шахтером" (30 октября в Кубке на "Олимпийском") тоже все восстановятся. Надо просто лучше играть футбол. Перед матчем с "Шахтером" нужно все забыть и сделать выводы. Мы будем играть только на победу. "Карпаты" два раза дошли к нашим воротам, но мы чуть не проиграли 1:2. Надо разбираться, с такой игрой дальше нам нечего делать. Может, это какой-то нефарт"

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Комментируя автогол Артема Шабанова в матче с "Карпатами" (1:1), Артем Беседин отметил: "Мы ему всей командой сказали, чтоб не расстраивался. Дело такое, это футбол. Не оказался бы там он – оказался бы кто-то другой. Это ряд ошибок: кто-то не добежал... и автогол. Виновата вся команда. Винить никого нельзя, проиграли все вместе".

Смотрите, как перед "Карпатами" "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном"

Напомним, потерял очки в этот уикенд и лидер Премьер-лиги. "Шахтер" впервые в сезоне не выиграл в чемпионате Украины, сыграв вничью с "Александрией" – 0:0. При этом обе команды доигрывали матч в меньшинстве.

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