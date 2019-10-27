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"С такой игрой делать нечего": динамовец Беседин назвал виновных в ничьей с "Карпатами"

27 октября, 21:22

Форвард киевлян после потери очков с аутсайдером УПЛ обещает реабилитироваться в кубковой игре с "Шахтером"

Шабанов и Беседин

Шабанов и Беседин / Фото: Facebook

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Форвард "Динамо" Артем Беседин прокомментировал потерю очков в матче 12-го тура УПЛ с "Карпатами". Напомним, на НСК "Олимийский" "Динамо" забило в чужие и в свои ворота, что вылилось в неожиданную ничью киевлян с одним из аутсайдеров Премьер-лиги – 1:1.

"Тяжело играть, когда команда против нас обороняется всеми силами, – отметил Артем Беседин. – Они стали в своей штрафной, такую оборону надо проходить только флангами – подавать. А сегодня подач было очень мало, поэтому такой результат. Не надо говорить о неназначенном пенальти в ворота "Карпат" на последних секундах, мол, был или не был. Мы сами виноваты"

Фото растерянных динамовцев

"Не стоит говорить об усталости после матча с "Копенгагеном", – добавил форвард "Динамо" Артем Беседин. – Мы в игровом тонусе, на восстановление хватает суток. К матчу в "Шахтером" (30 октября в Кубке на "Олимпийском") тоже все восстановятся. Надо просто лучше играть футбол. Перед матчем с "Шахтером" нужно все забыть и сделать выводы. Мы будем играть только на победу. "Карпаты" два раза дошли к нашим воротам, но мы чуть не проиграли 1:2. Надо разбираться, с такой игрой дальше нам нечего делать. Может, это какой-то нефарт"

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Комментируя автогол Артема Шабанова в матче с "Карпатами" (1:1), Артем Беседин отметил: "Мы ему всей командой сказали, чтоб не расстраивался. Дело такое, это футбол. Не оказался бы там он – оказался бы кто-то другой. Это ряд ошибок: кто-то не добежал... и автогол. Виновата вся команда. Винить никого нельзя, проиграли все вместе".

Смотрите, как перед "Карпатами" "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
11
1
0
36
6
30
34
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
12
7
3
2
24
8
16
24
Забитые 24
Пропущеные 8
Разница 16
Результаты последних матчей: Н В В В В
3
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
12
6
2
4
14
13
1
20
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
12
2
4
6
9
16
-7
10
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: Н Н П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Напомним, потерял очки в этот уикенд и лидер Премьер-лиги. "Шахтер" впервые в сезоне не выиграл в чемпионате Украины, сыграв вничью с "Александрией" – 0:0. При этом обе команды доигрывали матч в меньшинстве.

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чемпионат Украины Динамо Киев Карпаты Львов Артем Беседин Артем Шабанов

Источник: ua.tribuna.com

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