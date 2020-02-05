Агент подтвердил,что скандальный форвард "Динамо" не сможет играть за команду до конца сезона

Ибрагим Каргбо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил, что новичок киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет играть за клуб до конца сезона. Он отмечает, что в клубе знали об этом. Вся загвоздка в том, что бельгиец в текущем сезоне был заигран за два других клуба и по правилам ФИФА не может играть за другую команду. Напомним, что Каргбо стал игроком "Динамо" еще в декабре. Тогда этот трансфер назвали скандальным, ведь его отец был изгнан из футбола за "договорняки".

"Он не сможет играть не полгода, а до середины мая, до конца сезона. По большому счету, в этом ничего зазорного нет. "Динамо" изначально знали эту ситуацию. Рассчитывали, что ему нужно время для адаптации, поэтому до конца сезона войдет в коллектив. Но Ибрагим не вошел, а ворвался. Безусловно он себя проявил с наилучшей стороны и для "Динамо" это уже боевая единица. Конечно сейчас уже то что он не сможет играть до мая немного переживается руководством "Динамо". Но это было известно, ведь он подписал контракт не до конца сезона, а на 4,5 года так что все в порядке", – сказал Селюк в эфире программы Футбол News.

Отметим, что Каргбо сейчас все равно не помощник "Динамо". На первом сборе команды он получил травму. По сообщениям врачей, Каргбо вернется на поле не ранее, чем через месяц. В Турции нападающий успел отличиться дублем в контрольном матче с "Кайратом".

Ранее стал известен полный список всех соперников "Динамо" на втором сборе в Турции. В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей.

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