"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 7 марта, стартует заключительный тур первого этапа чемпионата Украины: в 22-м туре Премьер-лиги "Александрия" на стадионе "Ника" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция матча с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "АЛЕКСАНДРИЯ" – "ДИНАМО"

Обе команды давно гарантировали себе путевки в первую шестерку и продолжают борьбу за медали чемпионата Украины. С начала весенней части сезона "Динамо" успело потерять вторую строчку и уже на один балл отстает от луганской "Зари", а от "Шахтера" их отделяет еще 14 пунктов.

"Александрия" стартовала в 2020 году не совсем уверенно, потеряв в трех матчах пять очков. Тем не менее, в предыдущем матче они прервали свою серию без побед, главный тренер команды Владимир Шаран заявил, что именно такую игру он хочет видеть от своих подопечных.

Команды провели между собой 22 поединка. 16 встреч завершилось победами "Динамо", в том числе и самое крупное поражение для александрийцев в рамках национального чемпионата (0:6), четырежды была зафиксирована ничья и только две победы на счету "Александрии". В первом круге текущей Премьер-лиги "Динамо" на своем поле минимально одолело "Александрию" со счетом 1:0 благодаря точному удару Виталия Миколенко.

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Кстати, команды проведут между собой два поединка в течение одной недели – уже 11-го марта они пересекутся в четвертьфинале Кубка Украины, но уже в Киеве.

"Александрия" и "Динамо" подходят к поединку без дисквалифицированных игроков. Виталий Буяльский отбыл одноматчевую дисквалификацию за удаление в поединке с "Днепр-1", которое он заработал после использования Системы видеопомощи арбитрам. К слову, система VAR должна была работать и на матче в Александрии, но из-за неготовности стадиона Комитет арбитров УАФ перенес ее на другой матч.

Зато киевляне не смогут рассчитывать на других ключевых игроков – Карлос де Пена из-за травмы выбыл на две недели, а Виктор Цыганков по неизвестной причине не поехал с командой на выездной матч.

Букмекеры о матче "Александрия" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.65, на ничью – 3.90, на победу "Александрии" – 4.25.

Смотрите, как "Александрия" начала 2020 год с поражения от "Колоса":

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