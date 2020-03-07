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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

7 марта, 13:03

Александр Трикиша

Мультимедийная трансляция поединка 22-го тура чемпионата Украины

В субботу, 7 марта, стартует заключительный тур первого этапа чемпионата Украины: в 22-м туре Премьер-лиги "Александрия" на стадионе "Ника" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция матча с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "АЛЕКСАНДРИЯ" – "ДИНАМО"

Обе команды давно гарантировали себе путевки в первую шестерку и продолжают борьбу за медали чемпионата Украины. С начала весенней части сезона "Динамо" успело потерять вторую строчку и уже на один балл отстает от луганской "Зари", а от "Шахтера" их отделяет еще 14 пунктов.

"Александрия" стартовала в 2020 году не совсем уверенно, потеряв в трех матчах пять очков. Тем не менее, в предыдущем матче они прервали свою серию без побед, главный тренер команды Владимир Шаран заявил, что именно такую игру он хочет видеть от своих подопечных.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
21
18
2
1
55
11
44
56
Забитые 55
Пропущеные 11
Разница 44
Результаты последних матчей: В П В В В
2
ЗаряЗаряЗар
21
13
4
4
39
17
22
43
Забитые 39
Пропущеные 17
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В П В
3
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
21
12
3
6
35
15
20
39
Забитые 35
Пропущеные 15
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П П В
5
АлександрияАлександрияАле
21
11
4
6
29
20
9
37
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
21
6
7
8
21
32
-11
25
Забитые 21
Пропущеные 32
Разница -11
Результаты последних матчей: В П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
6
4
11
23
34
-11
22
Забитые 23
Пропущеные 34
Разница -11
Результаты последних матчей: П В Н П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
21
5
4
12
16
35
-19
19
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н В В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
17
36
-19
18
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
21
5
2
14
14
38
-24
17
Забитые 14
Пропущеные 38
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
21
2
6
13
17
40
-23
12
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: П П Н П П

Команды провели между собой 22 поединка. 16 встреч завершилось победами "Динамо", в том числе и самое крупное поражение для александрийцев в рамках национального чемпионата (0:6), четырежды была зафиксирована ничья и только две победы на счету "Александрии". В первом круге текущей Премьер-лиги "Динамо" на своем поле минимально одолело "Александрию" со счетом 1:0 благодаря точному удару Виталия Миколенко.

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Кстати, команды проведут между собой два поединка в течение одной недели – уже 11-го марта они пересекутся в четвертьфинале Кубка Украины, но уже в Киеве.

"Александрия" и "Динамо" подходят к поединку без дисквалифицированных игроков. Виталий Буяльский отбыл одноматчевую дисквалификацию за удаление в поединке с "Днепр-1", которое он заработал после использования Системы видеопомощи арбитрам. К слову, система VAR должна была работать и на матче в Александрии, но из-за неготовности стадиона Комитет арбитров УАФ перенес ее на другой матч.

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Зато киевляне не смогут рассчитывать на других ключевых игроков – Карлос де Пена из-за травмы выбыл на две недели, а Виктор Цыганков по неизвестной причине не поехал с командой на выездной матч.

Букмекеры о матче "Александрия" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.65, на ничью – 3.90, на победу "Александрии" – 4.25.

Смотрите, как "Александрия" начала 2020 год с поражения от "Колоса":

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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