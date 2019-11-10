"Александрия" с удалением вратаря удержала ничью в матче с "Олимпиком" в чемпионате Украины

Гости практически весь матч провели в меньшинстве, а втором тайме потеряли еще и наставника

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

"Александрия" потеряла очки в матче 14-го тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика" на выезде. Уже на четвертой минуте гости остались в меньшинстве после удаления вратаря Юрия Панькива. Во втором тайме красную карточку получил главный тренер команды Владимир Шаран.

Имея численное преимущество, хозяева поля большую часть времени владели мячом и нанесли 15 ударов против четырех, но воплотить их в забитые голы так и не смогли. Зато вставили палку в колеса "Александрии", ведущей борьбу за серебряные медали.

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"Олимпик" – "Александрия" – 0:0

"Олимпик": Крынский, Зотько, Вантух, Гришко, Салу (Фабиньо, 55), Кравчук, Ксенз, Тейшейра, Политыло, Пасич (Балашов, 64), Захеди (Чарльз, 85).

"Александрия": Панькив, Дубра, Мирошниченко, Бабогло, Лучкевич, Задерака (Билык, 7), Третьяков, Довгий, Ковалец (Банада, 77), Гречишкин, Безбородько (Пашаев, 54).

Предупреждения: Зотько (28), Ковалец (55), Бабогло (58), Довгий (66), Гришко (84), Билык (90), Фабиньо (90).

Удаление: Панькив (4).

Напомним, что в центральном матче тура "Шахтер" обыграл "Динамо" (1:0) и фактически закрыл вопрос о золотых медалях чемпионата Украины еще до зимней паузы. Поединок ознаменовался громким скандалом – фанаты "Динамо" выкрикивали расистские оскорбления в адрес капитана "горняков" Тайсона, тот не сдержался и показал им неприличный жест, за что был удален.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

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