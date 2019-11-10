"Это позор": реакция Луиша Каштру на расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо"

Из-за расистских выкриков ультрас "Динамо" судья увел команды с поля. Такого наш футбол еще не видел

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал проявление расизма в воскресном матче с "Динамо" в Харькове. Напомним, "Шахтер" выиграл у "Динамо" матч, который едва не сорвали ультрас киевлян.

Их продолжительные расистские выкрики в адрес игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо на 74-й минуте вывели из себя капитана дончан Тайсона, который на эмоциях показал фан-сектору динамовцев средний палец, за что был удален. Покидал он поле в слезах.

В качестве реакции на проявления расизма судья Николай Балакин увел "Шахтер" и "Динамо" с поля. Это беспрецедентный случай в истории чемпионата Украины. Спустя пять минут игра была продолжена – под угрозой быть окончательно сорванной в случае повторения проявлений расизма.

Отметим, что капитан "Динамо" Цыганков и его партнеры пытались успокоить не сдерживавшего слез Тайсона, а к ультрас "Динамо" динамовские игроки обращались с призывами: "Остановитесь!".

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В итоге скандальный матч "Шахтер" – "Динамо" с добавленными восемью минутами был таки доигран до конца.

"Извиняюсь перед всеми, кто меня слушает, – заявил по окончании матча "Шахтер" – "Динамо" главный тренер дончан Луиш Каштру. – Я не буду сейчас обсуждать игру. Просто сделаю заявление. Хочу вспомнить о характере, который показали мои игроки еще раз в течение всего матча. Они еще раз показали качество. Хочу присоединиться ко всем, кто страдает от расизма в мире. Особенно рядом с теми ребятами, которые сегодня почувствовали на себе проявление расизма, и всеми теми, кто испытывает это неуважение во всем мире. Это позор в нашем мире. Надеюсь, все смогут через это пройти и справиться с этим. Спасибо", – заключил Каштру в эфире телеканала "Футбол 1"

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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