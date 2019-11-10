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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Это позор": реакция Луиша Каштру на расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо"

10 ноября, 20:02

Из-за расистских выкриков ультрас "Динамо" судья увел команды с поля. Такого наш футбол еще не видел

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал проявление расизма в воскресном матче с "Динамо" в Харькове. Напомним, "Шахтер" выиграл у "Динамо" матч, который едва не сорвали ультрас киевлян.

Их продолжительные расистские выкрики в адрес игроков "Шахтера" Тайсона и Дентиньо на 74-й минуте вывели из себя капитана дончан Тайсона, который на эмоциях показал фан-сектору динамовцев средний палец, за что был удален. Покидал он поле в слезах.

В качестве реакции на проявления расизма судья Николай Балакин увел "Шахтер" и "Динамо" с поля. Это беспрецедентный случай в истории чемпионата Украины. Спустя пять минут игра была продолжена – под угрозой быть окончательно сорванной в случае повторения проявлений расизма.

Отметим, что капитан "Динамо" Цыганков и его партнеры пытались успокоить не сдерживавшего слез Тайсона, а к ультрас "Динамо" динамовские игроки обращались с призывами: "Остановитесь!".

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В итоге скандальный матч "Шахтер" – "Динамо" с добавленными восемью минутами был таки доигран до конца.

"Извиняюсь перед всеми, кто меня слушает, – заявил по окончании матча "Шахтер" – "Динамо" главный тренер дончан Луиш Каштру. – Я не буду сейчас обсуждать игру. Просто сделаю заявление. Хочу вспомнить о характере, который показали мои игроки еще раз в течение всего матча. Они еще раз показали качество. Хочу присоединиться ко всем, кто страдает от расизма в мире. Особенно рядом с теми ребятами, которые сегодня почувствовали на себе проявление расизма, и всеми теми, кто испытывает это неуважение во всем мире. Это позор в нашем мире. Надеюсь, все смогут через это пройти и справиться с этим. Спасибо", – заключил Каштру в эфире телеканала "Футбол 1"

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
13
1
0
40
6
34
40
Забитые 40
Пропущеные 6
Разница 34
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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расизм ультрас чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Тайсон футболист Луиш Каштру

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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