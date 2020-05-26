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"Александрия" за четыре дня до рестарта Премьер-лиги разгромила аутсайдера Первой лиги

26 мая, 21:56

Александр Трикиша

В первом туре после карантина "Александрия" сыграет с "Зарей"

Александрия продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины. Напомним, сегодня было объявлено, что Премьер-лига возвращается 30 мая. За четыре дня до матча с луганской "Зарей" александрийцы провели контрольный матч с аутсайдером Первой лиги "Черкасчиной" (5:0).

Первый гол александрийцы забили на 34-й минуте – отличился Дмитрий Гречишкин дальним ударом низом из-за пределов штрафной. Уже через 3 минуты Кирилл Ковалец удвоил счет, а на 65-й минуте Максим Задерака мощным ударом под перекладину довел счет до разгромного.

На 80-й минуте, после розыгрыша стандарта, Александр Мельник, ударив мяч головой, поразил ближний от голкипера угол, а окончательную точку в этом противостоянии поставил Денис Безбородко на 83-й минуте, после передачи Протасова. 5:0.

"Провели последний спарринг накануне рестарта чемпионата, уже где-то чувствуя, что стартуем 30 мая. Поэтому этот матч был, можно сказать, главной репетицией. Для любой команды лучше проводить спарринги, чем тренироваться. Наша команда не исключение. Матч показал проблемы, которые пока есть в команде. Мы понимаем, что "Черкасчина", при всем уважении к сопернику, это не "Заря". Конечно, против луганчан мы будем действовать немного иначе. Самое главное для тренерского штаба – определиться с составом. Хорошо, что сегодняшний поединок закончился без травм. Очень осторожно надо играть в таких поединках, потому что, как правило, накануне важных матчей игроки получают травмы", – прокомментировал спарринг главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

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30 мая "Александрия" проведет домашний матч против луганской "Зари". Сейчас луганчане занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Александрия" идет пятой, отставая от них на шесть очков.

Ранее мы писали, что "Динамо" проведет контрольный поединок с донецким "Олимпиком". Поединок состоится 27 мая в Киеве. В первом матче после паузы киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги "Руху" – 0:0.

А "Шахтер" в контрольном матче добыл волевую победу над "Рухом". Мячи "Руха" у хозяев забили: Соломон – в первом тайме, Марлос, Мораес и Коноплянка – во втором.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой до карантина:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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товарищеский матч чемпионат Украины ФК Александрия

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Александрия"

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