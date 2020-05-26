"Александрия" за четыре дня до рестарта Премьер-лиги разгромила аутсайдера Первой лиги

В первом туре после карантина "Александрия" сыграет с "Зарей"

Александрия продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины. Напомним, сегодня было объявлено, что Премьер-лига возвращается 30 мая. За четыре дня до матча с луганской "Зарей" александрийцы провели контрольный матч с аутсайдером Первой лиги "Черкасчиной" (5:0).

Первый гол александрийцы забили на 34-й минуте – отличился Дмитрий Гречишкин дальним ударом низом из-за пределов штрафной. Уже через 3 минуты Кирилл Ковалец удвоил счет, а на 65-й минуте Максим Задерака мощным ударом под перекладину довел счет до разгромного.

На 80-й минуте, после розыгрыша стандарта, Александр Мельник, ударив мяч головой, поразил ближний от голкипера угол, а окончательную точку в этом противостоянии поставил Денис Безбородко на 83-й минуте, после передачи Протасова. 5:0.

"Провели последний спарринг накануне рестарта чемпионата, уже где-то чувствуя, что стартуем 30 мая. Поэтому этот матч был, можно сказать, главной репетицией. Для любой команды лучше проводить спарринги, чем тренироваться. Наша команда не исключение. Матч показал проблемы, которые пока есть в команде. Мы понимаем, что "Черкасчина", при всем уважении к сопернику, это не "Заря". Конечно, против луганчан мы будем действовать немного иначе. Самое главное для тренерского штаба – определиться с составом. Хорошо, что сегодняшний поединок закончился без травм. Очень осторожно надо играть в таких поединках, потому что, как правило, накануне важных матчей игроки получают травмы", – прокомментировал спарринг главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

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30 мая "Александрия" проведет домашний матч против луганской "Зари". Сейчас луганчане занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Александрия" идет пятой, отставая от них на шесть очков.

Ранее мы писали, что "Динамо" проведет контрольный поединок с донецким "Олимпиком". Поединок состоится 27 мая в Киеве. В первом матче после паузы киевляне не смогли забить лидеру Первой лиги "Руху" – 0:0.

А "Шахтер" в контрольном матче добыл волевую победу над "Рухом". Мячи "Руха" у хозяев забили: Соломон – в первом тайме, Марлос, Мораес и Коноплянка – во втором.

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли между собой до карантина:

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