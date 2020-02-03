Алиеву – 35: как бывший скандальный футболист "Динамо" празднует свой день рождения

Александр заявил, что ничего не поменял бы в своей спортивной карьере, даже если бы была такая возможность

Александр Алиев / Фото: 1927.kiev.ua

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Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев, который сегодня празднует свое 35-летие, рассказал, как отмечает небольшой юбилей. Ранее Алиев признался, как прислуживал Хацкевичу в бане.

"Не люблю громко отмечать свой день рождения. В этом году, как и в прошлом, все будет скромно. Схожу на обед вместе со своими детьми. Поздравил ли Милевский? Еще нет, Артем на сборах. Думаю, вечером услышу его. Но и уже было много поздравлений с днем рождения. Если бы была возможность, что-то изменил бы в своей карьере? Нет, ничего. Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь, мое здоровье, я прошел этот путь. Самое главное, чтобы были здоровы и были рядом дети, чтобы все было хорошо у родителей", – рассказал Александр.

Милевский и Алиев с Ириной Морозюк / Фото: Instagram

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Ранее такжеМилевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с калашом, а пацаны падали на колени. А также о целой своре охранников:

"Алиев однажды приехал на базу, так один охранник открывает двери, обращаясь к нему "Сан Саныч". Человек приехал на тренировку. Второй охранник двери открывает-закрывает. Третий пошел смотреть территорию. Это треш. Мы тренируемся, а охранники там, где у нас телевизор был, все между собой "шу-шу". Смотрят, как тренировка проходит, чтобы не дай бог не "сняли" Алиева. На крыше не было охранников, но все равно это сильно. В команде над этой ситуацией все смеялись".

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