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"Искупаю черного армянского урода": Алиев выложил первое сторис в Instagram и пригрозил подписчикам

27 ноября, 21:48

Александр решил изучить новые технологии

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: Instagram

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Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев у себя в Instagram выложил первое сторис, которое повергло в шок многих.

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Александр со своим другом отдыхали в бассейне, где бывший футболист рассказал ,что научился выставлять сторис.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика.

Александр Алиев в Instagram
Александр Алиев в Instagram
Александр Алиев в Instagram

"Ребятушки, благодаря этому армянскому уроду я научился выставлять сторис, и теперь вы будете многое обо мне слышать. Так, что подписывайтесь и отписывайтесь. Я научусь, пошел вперед, продвигаюсь", – в шутку заявил Алиев.

Александр Алиев в Instagram

Напомним, Алиев выступал за киевское "Динамо" с 2005-го по 2010-й год. Один сезон он отыграл за московский "Локомотив", после чего вернулся в "Динамо", но не сумел стать игроком основы, поэтому на правах аренды выступал за "Днепр".

К слову, лучший друг Алиева форвард Артем Милевский выступает в чемпионате Беларуси за брестское "Динамо" и находится в шаге от золотых медалей.

Сам же Алиев недавно раскритиковал нынешнее поколение киевлян: "На "Динамо" противно смотреть"

Напомним, у Алиева были серьезные проблемы с женой, которую он избивал

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Динамо Киев Александр Алиев

Источник: Сегодня|Спорт

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