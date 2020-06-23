Автор чемпионского гола "Шахтера" – лучший футболист 27-го тура в чемпионате Украины

Молодой бразилец Тете забил два мяча в ворота "Александрии" в УПЛ в субботу

Во вторник украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока прошедших дней. Напомним все результаты 27-го тур чемпионата Украины по футболу. Лауреата определял экспертный совет УПЛ, в который вошли: Олег Венглинский, Йожеф Сабо, Сергей Нагорняк, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко и Александр Сопко.

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Сегодня утром тренером 27 тура чемпионата Украины назвали Виктора Скрипника из "Зари". А вот лучший футболист ожидаемо оказался из другой команды. Им стал атакующий бразильский полузащитник "Шахтера" Тете. Его два гола в поединке с "Александрией" на НСК "Олимпийский" позволили "горнякам" отыграться, а затем и вырвать победу. Она позволила подопечным Луиша Каштру досрочно стать чемпионами.

Также среди кандидатов на почетную награду были представители трех других клубов: вратарь Георгий Бущан ("Динамо"), Руслан Степанюк и Дмитрий Резник ("Ворскла"), Руслан Фомин ("Мариуполь").

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Александрия", в котором Тете забил два решающих мяча

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