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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Автор чемпионского гола "Шахтера" – лучший футболист 27-го тура в чемпионате Украины

23 июня, 13:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой бразилец Тете забил два мяча в ворота "Александрии" в УПЛ в субботу

Во вторник украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока прошедших дней. Напомним все результаты 27-го тур чемпионата Украины по футболу. Лауреата определял экспертный совет УПЛ, в который вошли: Олег Венглинский, Йожеф Сабо, Сергей Нагорняк, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко и Александр Сопко.

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Сегодня утром тренером 27 тура чемпионата Украины назвали Виктора Скрипника из "Зари". А вот лучший футболист ожидаемо оказался из другой команды. Им стал атакующий бразильский полузащитник "Шахтера" Тете. Его два гола в поединке с "Александрией" на НСК "Олимпийский" позволили "горнякам" отыграться, а затем и вырвать победу. Она позволила подопечным Луиша Каштру досрочно стать чемпионами.

Также среди кандидатов на почетную награду были представители трех других клубов: вратарь Георгий Бущан ("Динамо"), Руслан Степанюк и Дмитрий Резник ("Ворскла"), Руслан Фомин ("Мариуполь").

Читайте также о том, что тренер "Колоса" раскритиковал судейство в матче с "Динамо": "Это просто катастрофа".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Александрия", в котором Тете забил два решающих мяча

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