Автор первого гола "Динамо" в 2020 году Цитаишвили: "Моей заслуги в этом мяче – 10 процентов"

Цитаишвили спас киевлян от поражения / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чемпиона мира-2019 среди молодежи Георгий Цитаишвили прокомментировал первый матч "Динамо" в 2020 году, в котором киевляне сыграли вничью 1:1 с польской "Легией". Напомним, именно гол Цитаишвили на 45-й минуте спарринга спас команду Алексея Михайличенко от поражения.

Видео матча "Динамо" – "Легия" (1:1)

- Мои кондиции? Не сказал бы, что чувствую себя отлично с мячом и даже физически, но еще есть время на то, чтобы привести себя в порядок. В первую очередь важно набрать физическую форму. На тренировках мы уже приступили к работе с мячом, будем прибавлять и в этом аспекте каждый день, – говорит Георгий Цитаишвили. – Что касается гола в ворота "Легии", то там Вова Шепелев хорошо протащил мяч и увел за собой защитника. Он мне так удобно откатил мяч, что я мог бить в одно касание. Считаю, что на 90 процентов заслуга в забитом мяче – его.

- На протяжении игры тебя перекрывали защитники, но в этом моменте тебе удалось вырваться из-под опеки…

- Да никто меня особенно не закрывал, не играл персонально, просто я сам еще, в принципе, не готов показывать тот уровень, который я могу демонстрировать. Было много моих ошибок, когда я терял мяч. В эпизоде с голом нужно было добежать до конца. Можно сказать, что этот пас Вовы оказался наградой за этот рывок.

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Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

- Что нового для себя ты бы отметил в тренировочном процессе?

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- Первый раз приходится выполнять столько беговой работы. Лично мне это приносит большую пользу, так как мне нужно набирать физическую форму чтобы выдерживать все 90 минут на поле. Это необходимая часть тренировочного процесса. К тому же мы уже начинаем работать с мячами, втягиваемся. Упражнения разноплановые – и беговые, и игровые, и это облегчает нагрузки.

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- Какие амбиции на весеннюю часть сезона?

- Покажем это уже в матчах сезона, – подытожил полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили.

Напомним, накануне "Динамо" подписало бразильца с украинскими корнями. 16-летний полузащитник Жозе Мартин Алмейда полгода проведет в академии с составом U-17.

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