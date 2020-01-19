Чемпион мира спас "Динамо" от поражения в первом матче 2020 года

В стартовом поединке на сборе в турецком Белеке киевляне разошлись миром с польской "Легией"

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" провело первый матч в 2020 году. В стартовом контрольном поединке на сборе в Турции подопечные Алексея Михайличенко разошлись миром с польской "Легией" – 1:1. Напомним, ранее назад в киевское "Динамо" попросился Артем Милевский.

Видео матча "Динамо" – "Легия" (1:1)

Киевляне пропустили от "Легии" на 13-й минуте спарринга в турецком Белеке. После потери мяча динамовцами в середине поля польский клуб организовал контратаку, которая увенчалась точным ударом их хорватского опорника Домагоя Антолича с линии вратарской. Отметим, что за автором гола у киевлян недобежал Сергей Сидорчук.

Однако на 45-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет: Шепелев вывел Цитаишвили на удар, и чемпион мира-2019 среди молодежи в касание левой ногой послал мяч в дальний нижний угол ворот "Легии". 1:1 – больше голов в этом матче забито не было.

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"Динамо" – "Легия" – 1:1

Голы: Цитаишвили (45) – Антолич (13)

"Динамо" (первый тайм): Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль

"Динамо" (второй тайм): Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, де Пена, Русин

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Расписание следующих спаррингов "Динамо"

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Как мы писали ранее, "Динамо" подписало бразильца с украинскими корнями. 16-летний полузащитник Жозе Мартин Алмейда полгода проведет в академии с составом U-17.

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