Чемпион мира спас "Динамо" от поражения в первом матче 2020 года

Киевское "Динамо" провело первый матч в 2020 году. В стартовом контрольном поединке на сборе в Турции подопечные Алексея Михайличенко разошлись миром с польской "Легией" – 1:1. Напомним, ранее назад в киевское "Динамо" попросился Артем Милевский.
Видео матча "Динамо" – "Легия" (1:1)
Киевляне пропустили от "Легии" на 13-й минуте спарринга в турецком Белеке. После потери мяча динамовцами в середине поля польский клуб организовал контратаку, которая увенчалась точным ударом их хорватского опорника Домагоя Антолича с линии вратарской. Отметим, что за автором гола у киевлян недобежал Сергей Сидорчук.
Однако на 45-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет: Шепелев вывел Цитаишвили на удар, и чемпион мира-2019 среди молодежи в касание левой ногой послал мяч в дальний нижний угол ворот "Легии". 1:1 – больше голов в этом матче забито не было.
"Динамо" – "Легия" – 1:1
Голы: Цитаишвили (45) – Антолич (13)
"Динамо" (первый тайм): Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль
"Динамо" (второй тайм): Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, де Пена, Русин
Смотрите, как "Динамо" прощалось с еврокубками-2019/2020
Читайте также: СМИ: Рассмотрение дела Беседина перенесли на февраль, временное отстранение продлили до 60 дней
Расписание следующих спаррингов "Динамо"
- 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)
- 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)
- 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
- 27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)
- 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)
Как мы писали ранее, "Динамо" подписало бразильца с украинскими корнями. 16-летний полузащитник Жозе Мартин Алмейда полгода проведет в академии с составом U-17.
Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в чемпионате Украины "Олимпик"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк