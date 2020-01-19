Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Чемпион мира спас "Динамо" от поражения в первом матче 2020 года

19 января, 18:11

В стартовом поединке на сборе в турецком Белеке киевляне разошлись миром с польской "Легией"

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" провело первый матч в 2020 году. В стартовом контрольном поединке на сборе в Турции подопечные Алексея Михайличенко разошлись миром с польской "Легией" – 1:1. Напомним, ранее назад в киевское "Динамо" попросился Артем Милевский.

Видео матча "Динамо" – "Легия" (1:1)

Киевляне пропустили от "Легии" на 13-й минуте спарринга в турецком Белеке. После потери мяча динамовцами в середине поля польский клуб организовал контратаку, которая увенчалась точным ударом их хорватского опорника Домагоя Антолича с линии вратарской. Отметим, что за автором гола у киевлян недобежал Сергей Сидорчук.

Однако на 45-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет: Шепелев вывел Цитаишвили на удар, и чемпион мира-2019 среди молодежи в касание левой ногой послал мяч в дальний нижний угол ворот "Легии". 1:1 – больше голов в этом матче забито не было.

Реклама

"Динамо" – "Легия" – 1:1
Голы: Цитаишвили (45) – Антолич (13)
"Динамо" (первый тайм): Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль
"Динамо" (второй тайм): Бущан, Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев, Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, де Пена, Русин

Смотрите, как "Динамо" прощалось с еврокубками-2019/2020

В тренде
Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"
Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Читайте также: СМИ: Рассмотрение дела Беседина перенесли на февраль, временное отстранение продлили до 60 дней

Расписание следующих спаррингов "Динамо"

  • 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)
  • 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)
  • 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
  • 27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)
  • 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Как мы писали ранее, "Динамо" подписало бразильца с украинскими корнями. 16-летний полузащитник Жозе Мартин Алмейда полгода проведет в академии с составом U-17.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в чемпионате Украины "Олимпик"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев спарринг чемпионат Польши Легия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...