Беседина признали лучшим игроком 10-го тура УПЛ. Лучшим тренером стал не Михайличенко

Форвард киевлян, забивший два мяча "Колосу", собрал голоса всех экспертов. Героем среди тренеров стал Шаран

Беседин - в ударе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" Артем Беседин признан лучшим игроком десятого тура УПЛ. В матче с "Колосом", который завершился победой "Динамо" 4:0, 23-летний форвард "бело-синих" записал на свой счет два гола. Кроме того, именно Беседин заработал пенальти, с которого Вербич забил последний в этом поединке мяч.

Обзор матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

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Отметим, что в состав экспертного совета УПЛ, определяющего лучшего футболиста тура в матчах чемпионата, входят Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев, Олег Венглинский и Артур Валерко. За Беседина они проголосовали единогласно.

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Между тем лучшим коучем 10-го тура УПЛ Всеукраинским объединением тренеров назван Владимир Шаран, команда которого "Александрия" обыграла на своем поле "Карпаты" со счетом 2:1. Победный мяч был забит после того, как у "Александрии" вместо Шастала на поле вышел Бухал.

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