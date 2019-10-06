Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Колос" – "Динамо" 0:4: видеообзор самого скандального матча десятого тура Премьер-лиги

6 октября, 21:00

Четыре гола, три пенальти и два удаления - все эти события уместились в одном матче украинского чемпионата

/ Фото: Facebook

Реклама

Матч "Колос" – "Динамо", завершившийся победой киевлян 4:0, оказался невероятно насыщенным на события – два удаления, три пенальти и четыре гола. А самой скандальной игрой десятого тура УПЛ этот поединок сделало решение полтавского судьи Андрея Коваленко, который перепутал нос игрока "Колоса" Максименко с рукой и при счете 0:0 назначил ошибочный пенальти в пользу "Динамо", ни за что удалив с поля Максименко.

Обзор матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

Отметим, что победа над "Колосом" позволила "Динамо" набрать 20 очков в текущем чемпионате – столько же у идущей второй в УПЛ "Десны", опережающей киевлян по личным встречам. На 10 очков их опережает "Шахтер", выигравший все 10 поединков нынешнего первенства.

Читайте также: "Нельзя сказать, что судья – козел": реакция Михайличенко и Костышина на пенальти, которого не было

Колос – Динамо – 0:4
Голы: Цыганков, 56 (пен), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен)
Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько – Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) – Нехтий (Кожушко, 73)
Динамо: Бущан – Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) – Гармаш, Сидорчук, Шепелев – Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).
Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов – Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин
На 75-й минуте Цыганков не забил пенальти (вратарь)
Удаления: Максименко (54) – Шепелев (49 повторное предупреждение)

Читайте также: Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
2
2
6
8
15
-7
8
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

Руслан Костышин

Руслан Костышин / Фото: официальный сайт УПЛ

"Все говорят, что не было пенальти, мяч попал в лицо, – прокомментировал скандальный эпизод при счете 0:0 в матче "Колос" – "Динамо" тренер проигравшей команды Руслан Костышин. – Знаете, еще когда удалили динамовца Шепелева, мы начали подсказывать, чтобы наши игроки были аккуратные. Арбитры могли искать, как уравнять составы, такое чувство, что они пугаются, когда удаляют игрока "Динамо".

Как сообщалось ранее, Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в игре с "Днепром-1". Судья Абдула "купился" на артистизм Беседина, поставив скандальную "точку" в победном для киевлян матче на НСК "Олимпийский".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Нельзя сказать, что судья – козел": реакция Михайличенко и Костышина на пенальти, которого не былоЧУ по футболу
"Динамо" и "Десна" в погоне за "Шахтером": результаты 10-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Лугано" – "Динамо": где смотреть матч группового раунда Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" одержало четвертую победу подряд: в Киеве бит "Днепр-1"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...