"Колос" – "Динамо" 0:4: видеообзор самого скандального матча десятого тура Премьер-лиги

Четыре гола, три пенальти и два удаления - все эти события уместились в одном матче украинского чемпионата

/ Фото: Facebook

Реклама

Матч "Колос" – "Динамо", завершившийся победой киевлян 4:0, оказался невероятно насыщенным на события – два удаления, три пенальти и четыре гола. А самой скандальной игрой десятого тура УПЛ этот поединок сделало решение полтавского судьи Андрея Коваленко, который перепутал нос игрока "Колоса" Максименко с рукой и при счете 0:0 назначил ошибочный пенальти в пользу "Динамо", ни за что удалив с поля Максименко.

Обзор матча "Колос" – "Динамо" (0:4)

Отметим, что победа над "Колосом" позволила "Динамо" набрать 20 очков в текущем чемпионате – столько же у идущей второй в УПЛ "Десны", опережающей киевлян по личным встречам. На 10 очков их опережает "Шахтер", выигравший все 10 поединков нынешнего первенства.

Читайте также: "Нельзя сказать, что судья – козел": реакция Михайличенко и Костышина на пенальти, которого не было

Колос – Динамо – 0:4

Голы: Цыганков, 56 (пен), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен)

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец – Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько – Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) – Нехтий (Кожушко, 73)

Динамо: Бущан – Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) – Гармаш, Сидорчук, Шепелев – Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).

Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов – Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин

На 75-й минуте Цыганков не забил пенальти (вратарь)

Удаления: Максименко (54) – Шепелев (49 повторное предупреждение)

Читайте также: Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Руслан Костышин / Фото: официальный сайт УПЛ

"Все говорят, что не было пенальти, мяч попал в лицо, – прокомментировал скандальный эпизод при счете 0:0 в матче "Колос" – "Динамо" тренер проигравшей команды Руслан Костышин. – Знаете, еще когда удалили динамовца Шепелева, мы начали подсказывать, чтобы наши игроки были аккуратные. Арбитры могли искать, как уравнять составы, такое чувство, что они пугаются, когда удаляют игрока "Динамо".

Как сообщалось ранее, Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в игре с "Днепром-1". Судья Абдула "купился" на артистизм Беседина, поставив скандальную "точку" в победном для киевлян матче на НСК "Олимпийский".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама