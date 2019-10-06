Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча "Александрия" – "Карпаты"

"Карпаты" проиграли четвертый матч кряду / Фото: Facebook

Десятый тур чемпионата Украины по футболу завершился матчем "Александрия" – "Карпаты". "Александрия" после ничьей в Лиге Европы с "Гентом" порадовала своих болельщиков домашней победой над львовянами со счетом 2:1. Для "Карпат" это поражение стало четвертым кряду, что, не исключено, может привести к отставке тренера команды Романа Санжара.

Интересно, что свой победный мяч "Александрия" забила в концовке матча после замены, в которой были задействованы игроки с, пожалуй, самыми занятными фамилиями в украинском футболе – Бухал появился на поле вместо Шастала.

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В матче с "Карпатами" "Александрия" открыла счет на 50-й минуте – Гречишкин поразил дальний угол ворот львовян мощным прямым ударом со штрафного.

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На 58-й минуте "Карпаты" отыгрались – отличился Халл.

Однако ничейный счет "Карпаты" в гостях не удержали – на 82-й минуте победу "Александрии" принесБабогло, воспользовавшийся ошибкой вратаря львовян Кудрика.

Как мы писали ранее, "Динамо" со скандалом разгромило "Колос" 4:0. Судья матча Андрей Коваленко при счете 0:0 ошибочно назначил пенальти в пользу киевлян и удалил игрока сельской команды, перепутав его нос с рукой.

Также сообщалось, что "Шахтер" выиграл все 10 матчей с начала чемпионата, набрав максимально возможные 30 очков. Это лучший старт "горняков" в Премьер-лиге Украины за последние шесть лет.

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