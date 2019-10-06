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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча "Александрия" – "Карпаты"

6 октября, 21:36

Участник группового раунда Лиги Европы на своем поле обыграл львовскую команду со счетом 2:1

"Карпаты" проиграли четвертый матч кряду

"Карпаты" проиграли четвертый матч кряду / Фото: Facebook

Десятый тур чемпионата Украины по футболу завершился матчем "Александрия" – "Карпаты". "Александрия" после ничьей в Лиге Европы с "Гентом" порадовала своих болельщиков домашней победой над львовянами со счетом 2:1. Для "Карпат" это поражение стало четвертым кряду, что, не исключено, может привести к отставке тренера команды Романа Санжара.

Интересно, что свой победный мяч "Александрия" забила в концовке матча после замены, в которой были задействованы игроки с, пожалуй, самыми занятными фамилиями в украинском футболе – Бухал появился на поле вместо Шастала.

Читайте также: Шастал, Бухал? Берем! Новичок "Александрии" – о шутках над своей фамилией

В матче с "Карпатами" "Александрия" открыла счет на 50-й минуте – Гречишкин поразил дальний угол ворот львовян мощным прямым ударом со штрафного.

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На 58-й минуте "Карпаты" отыгрались – отличился Халл.

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Однако ничейный счет "Карпаты" в гостях не удержали – на 82-й минуте победу "Александрии" принесБабогло, воспользовавшийся ошибкой вратаря львовян Кудрика.

Как мы писали ранее, "Динамо" со скандалом разгромило "Колос" 4:0. Судья матча Андрей Коваленко при счете 0:0 ошибочно назначил пенальти в пользу киевлян и удалил игрока сельской команды, перепутав его нос с рукой.

Также сообщалось, что "Шахтер" выиграл все 10 матчей с начала чемпионата, набрав максимально возможные 30 очков. Это лучший старт "горняков" в Премьер-лиге Украины за последние шесть лет.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
2
2
6
8
15
-7
8
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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чемпионат Украины Карпаты Львов Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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