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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Беседина уже списали: "Динамо" едет в Чернигов с одним нападающим

14 декабря, 20:46

Киевляне попытаются реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Лиги Европы

Шабанов и Беседин

Шабанов и Беседин / Фото: Facebook

В воскресенье, 15 декабря, киевское "Динамо" проведет заключительный матч в 2019 году. В рамках 18-го тура чемпионата Украины подопечные Алексея Михайличенко сыграют на выезде с черниговской "Десной". Тренерский штаб киевлян в предстоящем поединке рассчитывает на 18 футболистов, которые попадут в заявку на игру.

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Вратари: Бущан, Бойко

Защитники: Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов

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Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Караваев, Вербич, Де Пена, Шапаренко, Цитаишвили

Форвард: Соль

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Последний матч года пропустит защитник Тамаш Кадар – он пропускает матч из-за дисквалификации. Также вне заявки оказался нападающий Артем Беседин. По информации на официальном сайте, у него повреждение, хотя еще в четверг он отыграл весь поединок против "Лугано" в Лиге Европы. А вот по поводу отсутствия Жерсона Родригеса, который не играл и против швейцарцев, ни слова. В последний раз игрок сборной Люксембурга появлялся на поле еще в начале ноября.

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Ранее мы писали, что в Чернигове на матч "Десны" с "Динамо" заманивают звездой эстрады. Гимн Украины в воскресенье перед встречей чемпионата Украины споет Тина Кароль.

Смотрите, как "Динамо" вылетело из Лиги Европы:

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Динамо Киев Десна Чернигов Артем Беседин Жерсон Родригес

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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