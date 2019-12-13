"Мне стыдно. Виноват. Недотренировался": Беседин рассказал, почему "Динамо" вылетело из Лиги Европы

Артем Беседин / Фото: Facebook

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Нападающий "Динамо" Артем Беседин после вылета команды из еврокубков взвалил всю ответственность за фиаско на себя. Напомним, накануне "Динамо" сыграло вничью 1:1 с "Лугано" на НСК "Олимпийский", с семью очками финишировав на третьем месте с своей группе Лиги Европы и еще до Нового года прекратив выступления в нынешнем евросезоне.

"Мы полностью виноваты по сегодняшнему матчу, потому что не добились результата, – заявил после 1:1 с "Лугано" Артем Беседин. – Такие мячи нужно забивать. Забей мы даже в первом тайме, считаю, результат был бы другим. Знаю, что виноват и полностью беру вину на себя. Нападающий должен реализовывать подобные моменты. Никогда не думал, что такое бывает. Забивал, а сегодня... Я же не мальчик, все понимаю. У меня нет объяснений. Прошу прощения, мне стыдно. Не говорю, что команда не хотела. Мы играли и играли неплохо. Но в итоге остается результат, а игра не имеет никакого значения. Результат такой, что мы не прошли дальше из такой группы. Это футбол. Но сегодняшняя ничья – точно моя вина"

Обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1)

"У всех пацанов сейчас нет настроения, – добавил Артем Беседин. – Это очень трудно. Уверен, нас будут еще больше критиковать. Но мы этого заслужили. Стыдно, что "Динамо" не может выйти из такой группы. Сегодня нужна была победа. Тем более был такой соперник, при всем к нему уважении. Было много ударов и моментов. В итоге пропустили гол с одного момента"

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"Выход из ситуации? Сейчас трудно о чем-то говорить. После "Зари" что-то разбирались... Нужно переночевать со всем этим, а потом что-то думать. Потому что так нельзя. Когда болельщики на "Олимпийском" кричат "Сколько можно?", неприятно никому слышать. Нужно делать серьезные выводы. Никогда не думал, что не смогу забить такие мячи. Значит, был недостаточно сосредоточен, где-то недотренировался. Нужно задуматься", – подытожил Артем Беседин

Напомним, в последнем туре группового раунда Лиги Европы проиграла и другая украинская команда. "Александрия" уступила в гостях "Генту" 1:2.

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