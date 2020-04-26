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"Без ссор и грязи...": одна из самых ярких пар украинского футбола шокировала новостью о своем разводе

26 апреля, 11:37

Елена Павлова

Нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец сообщил о расставании со своей эффектной женой Анной

Одна из самых ярких пар в украинском футболе распалась. 30-летний нападающий турецкого клуба "Кайсериспор" Артем Кравец после почти 10 лет брака сообщил о расставании со своей эффектной женой Анной. Ранее бывший футболист "Динамо" поделился шокировавшим его видео.

"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями", – написал Кравец в своем Instagram.

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Футболист познакомился с Анной в интернете в 2008 году, первое свидание состоялось в боулинг клубе, а через два года повел красавицу-брюнетку под венец. Пара воспитывает двоих детей-близнецов, которые появились на свет 25 ноября 2017 года. Ранее мы сообщали, что Кравец дал совет "Динамо": нужен тренер – такой человек, как Ребров".

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Смотрите сюжет про жену Артема Кравца – Анну

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развод жена нападающий Артем Кравец Анна Кравец Кайсериспор

Источник: Сегодня|Спорт

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