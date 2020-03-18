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"Походу конец света близко": бывший футболист "Динамо" поделился шокировавшим его видео

18 марта, 11:15

Богдан Юрков

Артем Кравец явно не ожидал увидеть на улице такую картину в нынешнее время года

Украинский нападающий Артем Кравец, который выступает за "Кайсериспор", удивился снегу, выпавшему в Турции. "Походу конец света уже близко", – так бывший форвард киевского "Динамо" подписал видео, которое опубликовал у себя в Instagram.

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Отметим, что чемпионат Турции по футболу продолжается, несмотря на коронавирус. Также играет и Беларусь. Остальные национальные первенства, включая Премьер-лигу Украины, остановлены из-за пандемии. А Евро-2020, напомним, уже перенесен на лето-2021.

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Снег Турция, Артем Кравец Видео: Instagram

Артем Кравец и его жена Анна

Артем Кравец и его жена Анна / Фото: Instagram

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Как мы писали ранее, своими страхами поделилась жена Артема Кравца. Супруга бывшего форварда "Динамо" призналась, что ее на каждом шагу преследует мысль, будто она заразилась: "Кажется, что болит горло, и у меня вирус. Хотя это бред или страх... Думаю, у многих – так же", – посетовала Анна Кравец.

Смотрите, как Кравец забивал за сборную Украины

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снег чемпионат Турции Артем Кравец Кайсериспор

Источник: Сегодня|Спорт

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