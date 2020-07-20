"Будем разбираться. В команде много статистов": тренер "Динамо" высказался о неудаче с "Колосом"

Алексей Михайличенко ничего не сказал о своей роли в результатах киевского клуба

Завершение чемпионата Украины оказалось интригующим: до последних минут шла борьба за места в еврокубках. В воскресенье вечером "Динамо" проиграло "Колосу" в последнем туре, но все же удержалось на втором месте.

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Вскоре после поединка президент "Динамо" рассказал, что и когда будет делать с Михайличенко. Также свою оценку случившегося дал и главный тренер киевской команды. В комментарии для "Профутбол" Алексей поделился своими мыслями:

"У этой команды можно не выиграть. Но проигрывать, конечно, нельзя. И я не зря говорил о регламенте, это не оправдание никакое, ни в коем случае. Но играя в таком темпе, два последних тура регламент обязывает играть в одно время. У "Колоса" был на один день больше, он играл с "Шахтером" дублирующим составом. Ясно, что футболисты готовились именно к нам. Но это все равно не снимает с нас никакой ответственности. Мы виноваты, что допустили эти ошибки, не забили свои мячи. Слава богу, что все так закончилось. Будем разбираться, будем находить. Но на данный момент, наверное, много статистов в команде. Мы постарались немного навести порядок, но еще, наверное, нужно будет этим заниматься".

Напомним все результаты 32-го тура чемпионата Украины.

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