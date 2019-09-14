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Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой Европы

14 сентября, 16:27

Перед поездкой к "Вольфсбургу" команда Шарана одержала уверенную победу в чемпионате Украины

"Александрия" vs "Днепр-1"

"Александрия" vs "Днепр-1" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В чемпионате Украины по футболу завершился стартовый матч седьмого тура. "Александрия" перед дебютным поединком Лиги Европы с "Вольфсбургом" обыграла на своем поле "Днепр-1" со счетом 2:0. На 51-й минуте отличный момент у хозяев упустил Бухал, пробивший в перекладину. Однако "Александрия" не опустила руки и до конца игры дважды расписалась в воротах команды Михайленко. Отличились Довгий и Ситало.

Видео голов матча "Александрия" – "Днепр-1" (2:0)

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Александрия - Днепр-1 – 2:0
Голы: Довгий (54), Ситало (77)
Александрия: Панькив – Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко – Банада, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 64) – Шастал (Задерака, 75), Безбородько (Ситало, 46), Третьяков
Днепр-1: Юрчук – Лопыренок, Гуйе (Булеца, 71), Логинов – Чичиков, Вакулко, Кравченко, Шаповал – Коркишко (Снижко, 46), Назаренко – Кулиш (Супряга, 67)
Предупреждения: Третьяков, Гречишкин – Булеца

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Как мы писали ранее, экс-форвард "Александрии" Яремчук существенно поднялся в цене. Форвард, выступающий сейчас за "Гент", подорожал с 3,8 миллионов до 6,5 миллионов евро.

Также мы рассказывали, что экс-динамовец Алиев извинился за конфликт с полицейским. "Я так и не понял за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе", – заявил Алиев.

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Источник: Сегодня|Спорт

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