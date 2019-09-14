Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Битва в Харькове и дебют Санжара: расписание и результаты седьмого тура УПЛ

14 сентября, 12:14

В центральном поединке "Шахтер" сыграет с "Зарей"

Шахтер - Заря

Шахтер - Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В рамках седьмого тура чемпионата Украины, который пройдет ближайшими выходными, ожидается несколько интересных матчей. Центральным поединком станет встреча "Шахтера" и "Зари".

Ранее дончане официально представили двух своих новичков - полузащитника Евгения Коноплянку и защитника Витао. Кстати, игрок сборной Украины поехал с командой в Харьков и может дебютировать в чемпионате Украины.

Читайте также: Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги

14 сентября, суббота

14:00 "Александрия" – СК "Днепр-1"

17:00 "Шахтер" – "Заря"

Реклама

17:00 "Карпаты" – "Ворскла"

15 сентября, воскресенье

14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"

В тренде
Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

17:00 "Динамо" – "Десна"

19:30 "Колос" – ФК "Львов"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
6
6
0
0
19
3
16
18
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
6
3
2
1
9
6
3
11
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
4
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: В П В В П
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
6
2
2
2
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н П Н
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".

Как сообщалось ранее, билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" поступили в свободную продажу в начале сентября. Тикеты были представлены в ценовом диапазоне от 150 до 11 000 гривен.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Олимпик" в последнем матче УПЛ:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Легенда
Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФАЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Не понимают, какую игру строит тренер: в
Не понимают, какую игру строит тренер: в "Динамо" недовольны действиями МихайличенкоЧУ по футболу
"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандалаЧУ по футболу
"Коноплянка сыграл так, как его просили": Каштру оценил дебют вингера сборной за "Шахтер"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...