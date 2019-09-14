Битва в Харькове и дебют Санжара: расписание и результаты седьмого тура УПЛ

В рамках седьмого тура чемпионата Украины, который пройдет ближайшими выходными, ожидается несколько интересных матчей. Центральным поединком станет встреча "Шахтера" и "Зари".
Ранее дончане официально представили двух своих новичков - полузащитника Евгения Коноплянку и защитника Витао. Кстати, игрок сборной Украины поехал с командой в Харьков и может дебютировать в чемпионате Украины.
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14 сентября, суббота
14:00 "Александрия" – СК "Днепр-1"
17:00 "Шахтер" – "Заря"
17:00 "Карпаты" – "Ворскла"
15 сентября, воскресенье
14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"
17:00 "Динамо" – "Десна"
19:30 "Колос" – ФК "Львов"
Отметим, что уже 18 сентября "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится на харьковском ОСК "Металлист".
Как сообщалось ранее, билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" поступили в свободную продажу в начале сентября. Тикеты были представлены в ценовом диапазоне от 150 до 11 000 гривен.
Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Олимпик" в последнем матче УПЛ:
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