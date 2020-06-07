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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Бывший тренер "Динамо" стал вице-президентом УАФ, а с Первой лигой не решили: результаты Исполкома

7 июня, 18:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В руководящие органы Украинской ассоциации футбола вошли новые люди, в том числе Демьяненко

Сегодня Исполком Украинской ассоциации футбола, который прошел во Львове, принял несколько интересных решений. Одним из них стало появление сразу трех новых вице-президентов. Ими стали: бывший тренер и игрок киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко, который в последнее время работал в словацкой "Нитре", глава футбола Львовской области Александр Шевченко и руководитель управления обеспечения деятельности УАФ Алан Плиев. Ранее стало известно, что Андрей Шевченко продлил контракт в сборной на необычный срок.

Также актуальным остается вопрос продолжения сезона в Первой лиге. Далеко не все клубы хотят возобновлять сезон, несмотря на то, что на днях Первая-лига назвала дату рестарта. Поэтому Исполком УАФ строго рекомендовал ПФЛ созвать внеочередную конференцию и наконец-то решить вопрос со вторым по рангу дивизионом украинского футбола. Ожидается, что встреча состоится в ближайший четверг, 11 июня.

Читайте результаты и трансляции 25-го тура чемпионата Украины.

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Львов конгресс ФФУ первая лига Анатолий Демьяненко вице-президент

Источник: Телеканал "Футбол"

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